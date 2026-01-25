Коли закон дозволяє не платити за комуналку?

Законно не платити за частину комунальних послуг можна, якщо офіційно підтвердити те, що у квартирі ніхто не проживає. Тут важлива не просто відсутність проживання, а належно оформлений факт непроживання.

Такий порядок прямо випливає з Закону України "Про житлово-комунальні послуги": стаття 7 зобов’язує споживача інформувати виконавців про зміну обставин, що впливають на обсяг споживання.

Зауважте! Без встановлених лічильників нарахування здійснюється за середніми нормативами, навіть якщо квартира не заселена. Це передбачається постановою Кабінету Міністрів №630.

Як припинити нарахування за світло та газ, якщо у квартирі ніхто не живе?

Щоб зупинити нарахування, власник або співвласник житла має письмово повідомити ОСББ або керуючу компанію, а також кожного постачальника послуг окремо: води, газу, електроенергії та тепла про те, що у квартирі ніхто не проживає.

Важливо! Після цього слід подати документи, які підтверджують факт непроживання: документами про виїзд або проживання за кордоном, актом ОСББ чи керуючої компанії, фото лічильників без споживання, а також витягами з "Дії" про пошкоджене майно і тд.

Однак якщо житло здається в оренду, хтось фактично проживає у квартирі або власник не подав заяви, платіжки залишаються законними, а борг можуть стягнути через суд. Також так чи інакше залишаться платежі, які не скасовуються повністю.

Довідково: Утримання будинку та прибудинкової території може сплачуватись незалежно від проживання. Водночас абонентська плата за лічильники нараховуватиметься навіть при нульових показниках.

Що ще слід знати про комунальні послуги?