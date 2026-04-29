Які дії особи кваліфікували як опір правоохоронцям?

Верховний Суд розглянув справу, в які чоловік обвинувачувався в опорі двом працівників поліції. Коли місцеперебування чоловіка встановили, то він втікав від правоохоронців, ігнорувавши їхню законну вимогу. Про це йдеться в матеріалах справи №607/1151/23.

Дивіться також У Львові засудили 2 поліцейських, які напали на стендап-коміка у Винниківському лісі

Коли втікача вдалося наздогнати, то він поводився агресивно й протидіяв поліціянтам. Він навіть не реагував на будь-які зауваження та перешкоджав роботі копів. Одного з них він вдарив ногою по гомілці.

На бік чоловіка став місцевий суд. Тоді його виправдали через те, що не було доведено вчинення правопорушення.

В апеляції натомість винесли обвинувачуваному свій вирок. Суд вважав, що він був винен у порушенні норм частини 2 статті 342 Кримінального кодексу України, тобто перешкоджав поліції виконувати службові обов'язки.

Захисник чоловіка подав касаційну скаргу, зазначивши, що поліціянти не були одягнені у форму, тому неможливо було зрозуміти, що це представники поліції.

Який остаточний вирок?

Колегія суддів ККС залишила чинним вирок апеляційного суду. У провадженні були зібрані всі докази. Чоловік насправді все усвідомлював, адже поліціянти назвалися. На відео з місця події помітно, що потерпілий назвався та заявив, що він з поліції, після чого обвинувачуваний утік.

правоохоронці не приховували особу та показували чоловікові посвідчення, що не підтверджує слова адвоката. До того ж суд опитав свідка, який під час затримання чоловіка неодноразово чув фразу "стій, поліція".

Верховний Суд додав важливу деталь: поліцейські можуть не одягати форму, якщо проводять розшук чи затримання особи на підставі ухвали суду. Доводи про те, що поліціянти нібито е мали доручення на затримання чоловіка були спростовані. Це означає, що правоохоронці не перевищували повноваження, а чоловік натомість дійсно чинив опір. Тому вирок апеляційного суду має залишатися чинним.

Чи можуть в Україні розшукувати людей для ТЦК?

В Україні обговорюють зміни до мобілізації, які можуть дозволити поліції відкривати провадження щодо осіб, які перебувають у розшуку в реєстрі "Оберіг" і доставляти їх до ТЦК. Також розглядають передачу частини функцій службовців до поліції, включно з оформленням порушень військового обліку.

Наразі діють правила, що людина, яку зупинили представники ТЦК чи поліції, повинна розуміти, коли вони діють законно. Громадянин має право перевірити документи службовців та вимагати дотримання процедури. Водночас варто коректно поводитися, не чинити опір і за потреби звертатися до юриста.