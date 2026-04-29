Какие действия лица квалифицировали как сопротивление правоохранителям?

Верховный Суд рассмотрел дело, в которые человек обвинялся в сопротивлении двум работникам полиции. Когда местонахождение мужчины установили, то он убегал от правоохранителей, игнорируя их законное требование. Об этом говорится в материалах дела №607/1151/23.

Смотрите также Во Львове осудили 2 полицейских, которые напали на стендап-комика в Винниковском лесу

Когда беглеца удалось догнать, то он вел себя агрессивно и противодействовал полицейским. Он даже не реагировал на любые замечания и препятствовал работе копов. Одного из них он ударил ногой по голени.

На сторону мужчины стал местный суд. Тогда его оправдали из-за того, что не было доказано совершение правонарушения.

В апелляции вместо этого вынесли обвиняемому свой приговор. Суд считал, что он был виновен в нарушении норм части 2 статьи 342 Уголовного кодекса Украины, то есть препятствовал полиции выполнять служебные обязанности.

Защитник мужчины подал кассационную жалобу, отметив, что полицейские не были одеты в форму, поэтому невозможно было понять, что это представители полиции.

Какой окончательный приговор?

Коллегия судей ККС оставила в силе приговор апелляционного суда. В производстве были собраны все доказательства. Мужчина на самом деле все осознавал, ведь полицейские назвались. На видео с места происшествия заметно, что потерпевший назвался и заявил, что он из полиции, после чего обвиняемый скрылся.

правоохранители не скрывали личность и показывали мужчине удостоверение, что не подтверждает слова адвоката. К тому же суд опросил свидетеля, который во время задержания мужчины неоднократно слышал фразу "стой, полиция".

Верховный Суд добавил важную деталь: полицейские могут не одевать форму, если проводят розыск или задержание лица на основании постановления суда. Доводы о том, что полицейские якобы е имели поручения на задержание мужчины были опровергнуты. Это означает, что правоохранители не превышали полномочия, а человек вместо этого действительно оказывал сопротивление. Поэтому приговор апелляционного суда должен оставаться в силе.

Могут ли в Украине разыскивать людей для ТЦК?

В Украине обсуждают изменения в мобилизации, которые могут позволить полиции открывать производство в отношении лиц, которые находятся в розыске в реестре "Оберег" и доставлять их в ТЦК. Также рассматривают передачу части функций служащих в полицию, включая оформление нарушений воинского учета.

Сейчас действуют правила, что человек, которого остановили представители ТЦК или полиции, должен понимать, когда они действуют законно. Гражданин имеет право проверить документы служащих и требовать соблюдения процедуры. В то же время стоит корректно вести себя, не сопротивляться и при необходимости обращаться к юристу.