Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий юриста адвокатского объединения Leshchenko & Partners Даниила Трясова для "РБК-Украина".

Читайте также Бывший боевой медик заявил, что его 3 дня удерживали в ТЦК несмотря на право на отсрочку

Что делать, если остановили ТЦК

По словам Даниила Трясова, в идеале нужно иметь заранее заключенный договор с адвокатом об оказании правовой помощи и четкий алгоритм действий на случай остановки.

Не паникуйте. Это самое главное. Если вы имеете договоренность с адвокатом, звоните ему сразу,

– подчеркнул он.

Полиция имеет право проверять документы в соответствии с частью 2 статьи 32 Закона "О Национальной полиции". Во время военного положения полицейские могут требовать у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет предъявить военно-учетные документы и документы, удостоверяющие личность.

Впрочем, на практике во время мобилизации нередко случается другое: полицейский останавливает автомобиль, после чего появляются представители ТЦК и начинают проверку документов. По словам Трясова, такие действия являются противоправными.

Сотрудники ТЦК не имеют самостоятельного права проверять документы. Это может происходить только в присутствии полицейского, который имеет законное право на проверку,

– пояснил адвокат.

Также необходимо, чтобы все действия полиции и ТЦК фиксировались на боди-камеры: по словам юристов, это позволит в дальнейшем обжаловать неправомерные действия.

Представители ТЦК часто утверждают, что человек якобы находится в розыске, и поэтому его можно задержать. Однако адвокат подчеркивает, что речь идет о манипуляции, ведь:

понятие "розыск" предусмотрено только Уголовным процессуальным кодексом;

в розыске может находиться только подозреваемый, который уклоняется от следствия;

ТЦК не уполномочен объявлять человека в розыск;

то же касается и электронного кабинета в приложении Резерв+ – его существование не предусмотрено ни одним законом.

В такой ситуации гражданин вправе требовать от полицейских предоставить постановление суда, которым он объявлен в розыск. Также следует выяснить, в рамках какого уголовного производства он якобы находится в розыске и какой именно процессуальный статус приписывают.

Если на эти вопросы нет четкого ответа, стоит прямо указать, что подобные действия являются нарушением ваших конституционных прав.

Также Даниил Трясов рассказал об алгоритме действий в случае силового задержания без составления протокола. В подобных ситуациях нужно:

позвонить адвокату;

заявить устное ходатайство о правовой помощи;

позвонить на 102 и вызвать следственно-оперативную группу;

сообщить, что звоните в ГБР для подачи заявления о превышении полномочий;

также можно обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека.

К слову, недавно Сухопутные войска разработали новые правила поведения и общения во время мобилизации для работников ТЦК. Это пособие содержит советы для военных из групп оповещения о том, как предотвращать конфликтные ситуации, реагировать на определенные провокации и "иметь в глазах общества вид нормального человека".