Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар юриста адвокатського об'єднання Leshchenko & Partners Данила Трясова для "РБК-Україна".

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Що робити, якщо зупинили ТЦК

За словами Данила Трясова, в ідеалі потрібно мати заздалегідь укладений договір з адвокатом про надання правової допомоги та чіткий алгоритм дій на випадок зупинки.

Не панікуйте. Це найголовніше. Якщо ви маєте домовленість з адвокатом, телефонуйте йому одразу,

– підкреслив він.

Поліція має право перевіряти документи відповідно до частини 2 статті 32 Закону "Про Національну поліцію". Під час воєнного стану поліцейські можуть вимагати у чоловіків віком від 18 до 60 років пред’явити військово-облікові документи та документи, що посвідчують особу.

Втім, на практиці під час мобілізації нерідко трапляється інше: поліцейський зупиняє автомобіль, після чого з’являються представники ТЦК і починають перевірку документів. За словами Трясовa, такі дії є протиправними.

Співробітники ТЦК не мають самостійного права перевіряти документи. Це може відбуватись лише в присутності поліцейського, який має законне право на перевірку,

– пояснив адвокат.

Також необхідно, щоб усі дії поліції та ТЦК фіксувалися на боді-камери: за словами юристів, це дозволить надалі оскаржити неправомірні дії.

Представники ТЦК часто стверджують, що людина нібито перебуває в розшуку, й тому її можна затримати. Проте адвокат підкреслює, що йдеться про маніпуляцію, адже:

поняття "розшук" передбачене лише Кримінальним процесуальним кодексом;

у розшуку може перебувати лише підозрюваний, який ухиляється від слідства;

ТЦК не уповноважений оголошувати людину в розшук;

те саме стосується й електронного кабінету в застосунку Резерв+ – його існування не передбачене жодним законом.

У такій ситуації громадянин право вимагати від поліцейських надати ухвалу суду, якою його оголошено в розшук. Також слід з’ясувати, у межах якого кримінального провадження він нібито перебуває в розшуку та який саме процесуальний статус приписують.

Якщо на ці запитання немає чіткої відповіді, варто прямо вказати, що подібні дії є порушенням ваших конституційних прав.

Також Данило Трясов розповів про алгоритм дій у разі силового затримання без складання протоколу. У подібних ситуаціях потрібно:

зателефонувати адвокату;

заявити усне клопотання про правову допомогу;

подзвонити на 102 та викликати слідчо-оперативну групу;

повідомити, що телефонуєте в ДБР для подання заяви про перевищення повноважень;

також можна звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

До слова, нещодавно Сухопутні війська розробили нові правила поведінки та спілкування під час мобілізації для працівників ТЦК. Цей посібник містить поради для військових з груп оповіщення про те, як запобігати конфліктним ситуаціям, реагувати на певні провокації та "мати в очах суспільства вигляд нормальної людини".