Замрій порівняв умови утримання у ТЦК з полоном у Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Замрія у Facebook.

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Відомий медик Замрій розповів про нелюдське поводження з ним у ТЦК

Інцидент стався 4 червня, коли на блокпосту поблизу Хотина представник ТЦК зупинив авто Замрія для перевірки документів. Після цього, за словами медика, той сам сів до його машини та попросив підвезти до військкомату. Уже біля будівлі він попросив у Замрія телефон нібито для пересилання документів, але забрав його й зник.

"На порозі військомату він попросив телефон, щоб занести туди дані, куди переслати фотографії (документів про наявність права на відтермінування – 24 Канал), але одразу забрав телефон і зник. Цього працівника я більше ніколи не бачив. Вийшов офіцер і сказав, що повезе на ВЛК, поки вони розглядають моє право на відтермінування, при чому повторював, що все добре, просто проведуть ВЛК і віддадуть документи, бо підстави їм достатні", – пише Замрій.

Процедура медогляду, за його словами, перетворилася на фарс. Вночі його завезли до кімнати "вікно якої виходить на якийсь темнющий склад і на ньому решітка", а двері зачинені зовні на замок.

На зауваження, що фото документів, які дають право на відтермінування, є в його телефоні, Замрію кілька днів відповідали, що "немає телефону, отже немає документів".

Його та двох співкамерників тримали без їжі та води, а згодом повезли автобусом до військової частини.

Пізніше їх зустрів офіцер військової частини, який обурився поводженням представників Чернівецького ТЦК, які забрали телефон і хотіли мобілізувати людину, яка має право на відтермінування.

"Я зауважу, що не всі ТЦК такі. Дякую Богові, що далеко не всі. Ці слова: "Я спробую, почекай, я передзвоню" досі лунають в моїй голові! Це нишпорення по кишеням, щоб нагодувати нас через більше ніж добу без їжі і води! Це щире враження від працівника ТЦК: "Цього не може бути, вони всі ....". Є нормальні люди", – додав медик.

За його словами, "ніщо не відрізняло тих 3 дні від полону в Росії".

Дякую, хоч мене не били, бо майора на моїх очах били. Я не все написав, що хотів, бо ми без мобілізації програємо війну і всі загинемо… Не в мобілізації справа, а в ваших методах,

– зазначив Замрій.

Зазначимо, що у Чернівецькому ТЦК та СП поки не коментували цей випадок.

Як писали Суспільне і Радіо Свобода, Замрій врятував щонайменше 700 українських солдатів на передовій. Він вирушив на фронт ще у 2014 році як доброволець. Після повномасштабного вторгнення був начальником медичної служби, пройшов низку гарячих точок: від Херсона до Бахмута.

У липні 2023 року повернувся з передової в сімейну медицину. Указом президента від 22 січня 2024 року був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Зазначалося, що Роман сам виховує трьох дітей.