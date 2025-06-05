Згодом стало відомо, що заворушення дійсно мали місце бути. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київський міський ТЦК та СП.

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Що відомо про заворушення у Києві з мобілізованими

На відео, які ширили у мережі, чоловіки спочатку на підвищених тонах спілкуються із військовим керівництвом, а потім намагаються забарикадувати двері та закликають озброюватися ціпками, щоб пробитися назовні.

У Київському міському ТЦК та СП зазначили, що під час підготовки команд до відправлення громадян, призваних за мобілізацією, до навчальних центрів почалися заворушення.

Для стабілізації ситуації на місце прибули правоохоронні органи для забезпечення порядку та унеможливлення ескалації конфліктів які могли обернутися свавіллям,

– зазначили у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Надалі, за даними Київського ТЦК, громадяни, призвані за мобілізацією, були направлені до навчальних центрів відповідно до розподілів команд.

Зверніть увагу! У Київському міському ТЦК та СП нагадали, що для звернення громадян з проблемних питань діють гарячі лінії: Командування Сухопутних військ – 0800 301 937, Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки – +38 066 033 78 17