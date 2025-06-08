Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка в етері національного маратону.

До теми Людей з інвалідністю можуть мобілізувати у 3 випадках

Коли заброньовані чоловіки можуть виїхати з України

Андрій Демченко зазначив, що ті, хто заброньований, можуть перетнути кордон на виїзд з України як у разі службового відрядження, так і у відпустку. Водночас речник ДПСУ підкреслив, що деякі чоловіки-держслужбовці не мають права їхати на відпочинок за кордон.

У відпустку не можуть поїхати заброньовані громадяни України чоловічої статі від 18 до 60 років, якщо вони перебувають на певних посадах держслужби, підпадають під пункт 2.14 Правил про перетин кордону, що затверджені Постановою уряду №57, і якщо від тієї структури, де вони працюють, була надана інформація до Державної прикордонної служби про те, що вони перебувають на відповідних державних посадах, і для них перетин кордону можливий лише у службове відрядження,

– пояснив Демченко.

Він також підкреслив, що ті чоловіки, хто на таких посадах не перебуває, можуть поїхати за кордон у відпустку. Однак в документах таких чоловіків має бути зазначено, що та структура, за якою заброньований чоловік, надає людині можливість провести відпустку за кордоном.

До слова, раніше член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що у парламенті обговорюють підвищення вікової межі для дозволу на виїзд українських чоловіків за кордон до 23 – 24 років. За словами нардепа, в короткостроковій перспективі в Верховній Раді будуть законодавчі ініціативи на цю тему.