Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко в эфире национального марафона.

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Когда забронированные мужчины могут выехать из Украины

Андрей Демченко отметил, что те, кто забронирован, могут пересечь границу на выезд из Украины как в случае служебной командировки, так и в отпуск. В то же время представитель ГПСУ подчеркнул, что некоторые мужчины-госслужащие не имеют права ехать на отдых за границу.

В отпуск не могут поехать забронированные граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет, если они находятся на определенных должностях госслужбы, подпадают под пункт 2.14 Правил о пересечении границы, утвержденных Постановлением правительства №57, и если от той структуры, где они работают, была предоставлена информация в Государственную пограничную службу, что они находятся на соответствующих государственных должностях, и для них пересечение границы возможно только в служебную командировку,

– пояснил Демченко.

Он также подчеркнул, что те мужчины, кто на таких должностях не находится, могут поехать за границу в отпуск. Однако в документах таких мужчин должно быть указано, что та структура, за которой забронирован человек, предоставляет человеку возможность провести отпуск за границей.

К слову, ранее член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что в парламенте обсуждают повышение возрастной границы для разрешения на выезд украинских мужчин за границу до 23 – 24 лет. По словам нардепа, в краткосрочной перспективе в Верховной Раде будут законодательные инициативы на эту тему.