Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского во время брифинга, который цитирует Интерфакс-Украина.

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Что Вениславский рассказал об идее, которую обсуждаю в парламенте

Федор Вениславский отметил, что вопрос того, чтобы повысить предел для разрешения на выезд украинских мужчин за границу, сейчас обсуждают народные депутаты, в частности в комитете нацбезопасности и обороны.

Есть определенная консенсусная договоренность с различными фракциями и в парламенте, что этот вопрос в ближайшее время должен быть поставлен на решение, для того, чтобы мы не теряли нашу молодежь, которая едет за границу и потом не может вернуться, поскольку с 18 до 60 лет есть ограничения, которое мы ввели при введении военного положения,

– отметил нардеп.

По словам парламентария, есть идея, чтобы до 23 – 24 лет граждан Украины не ограничивать в передвижении.

"Чтобы те молодые украинцы, которые учатся за рубежом, имели возможность приезжать в Украину, общаться с родными и не были вынуждены оставаться за границей, а поддерживали связь с Украиной", – добавил он.

При всем при этом, Вениславский заметил, что эта тематика довольно чувствительная, потому что сложно определить возрастную границу, когда человек может выезжать за границу. Однако нардеп подчеркнул, что в краткосрочной перспективе в парламенте будут законодательные инициативы на эту тему.

К слову, ранее о том, что мужчинам до 25 лет могут смягчить возможность выехать за границу говорил также и министр образования Оксен Лисовой. Он отмечал, что тему обсуждают, однако все это еще остается на уровне идей.