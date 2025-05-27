Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, сообщает 24 Канал.

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Лисовой о выезде за границу мужчин до 25 лет

Министр образования и науки рассказал, что идея по смягчению правил выезда украинцев до 25 лет родилась в депутатской среде. Ее уже обсуждали с председателем Верховной Рады.

Впрочем, отметил Лисовой, пока нельзя говорить об этом, как о решении. Мол, это скорее идея.

О том, чтобы дать возможность детям до призывного возраста более свободно передвигаться. Чтобы не закрывать перед ними возможности для выезда, переезда и тому подобное,

– отметил чиновник.

Министр также подтвердил, что старшеклассники все больше выезжают за границу. Впрочем, собрать такую статистику достаточно сложно. Украинские политики настроены на то, чтобы возвращать молодежь и детей.