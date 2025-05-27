Является ли потеря молодежи массовым явлением, по мнению Оксена Лисового, рассказывает 24 Канал.

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Какова ситуация с выездом молодежи за границу

Во время мероприятия "Образование новой Украины" министр образования Оксен Лисовой прокомментировал и ситуацию, связанную с выездом за границу на обучение выпускников школ. Он считает, что это явление присутствует в украинском обществе, но оно не приобрело массового характера.

Я не сказал бы, что это массово, но тенденция такая есть. Она не является массовой на самом деле. Безусловно, у нас есть ряд задумок, как смягчить эту негативную тенденцию, сведя ее до уровня угрозы,

– сказал министр образования.

Министр отметил, что и отъезд молодежи связан с общей волной миграции, которую вызвала война.

Мы видим общую тенденцию, которая касается в целом миграции, связанной войной. И первый вопрос это конечно вопрос безопасности. А решение этого вопроса вы знаете какое,

– добавил господин Лисовой.

Поскольку, во время военного положения военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет не могут пересекать границу, поэтому многие юноши покидают страну до совершеннолетия.

По данным Евростата, за время полномасштабного вторжения на территорию Евросоюза выехали более 4 миллионов украинцев. И выезд, учитывая ситуацию с безопасностью в Украине, к сожалению, будет продолжаться.