Чи є втрати молоді масовим явищем, на думку Оксена Лісового, розповідає 24 Канал.

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Яка ситуація з виїздом молоді за кордон

Під час заходу "Освіта нової України" міністр освіти Оксен Лісовий прокоментував і ситуацію, пов'язану з виїздом за кордон на навчання випускників шкіл. Він вважає, що це явище присутнє в українському суспільстві, але воно не набуло масового характеру.

Я не сказав би, що це масово, але тенденція така є. Вона не є масовою насправді. Безумовно, у нас є ряд задумок, як помʼякшити цю негативну тенденцію, звівши її до рівня загрози,

– сказав міністр освіти.

Міністр зазначив, що і від'їзд молоді пов'язаний із загальною хвилею міграції, яку спричинила війна.

Ми бачимо загальну тенденцію, яка стосується в цілому міграції, повʼязаною війною. І перше питання це звичайно питання безпеки. А рішення цього питання ви знаєте яке,

– додав пан Лісовий.

Оскільки, під час військового стану військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років не можуть перетинати кордон, тому чимало юнаків покидають країну до повноліття.

За даними Євростату, за час повномасштабного вторгнення на територію Євросоюзу виїхали понад 4 мільйони українців. І виїзд, зважаючи на безпекову ситуацію в Україні, на жаль, буде продовжуватися.