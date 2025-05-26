Цифры обусловлены демографией. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий "РБК-Украина", отмечает 24 Канал.

Смотрите также Сколько вузов "сократят" в Украине в этом году

Почему уменьшается количество выпускников

Чиновник отметил: если бы под нашим контролем были все оккупированные территории, даже с этими цифрами и вместе с выпускниками, которые сейчас находятся за рубежом, если бы Крым и Донбасс контролировало Украинское государство, мы имели бы 500 тысяч выпускников школ в целом на этих территориях.

Количество выпускников упало с 800 тысяч до 500. А сейчас реальность такая, что в этом году выпускников школ будет около 360 тысяч. 312 тысяч зарегистрировалось на НМТ, который нужен для поступления именно в университеты,

– отметил заместитель Лисового.

И добавил, что не все после школы поступают в вузы.

Некоторые вообще решают сразу идти на рынок труда, это абсолютно нормально. Около 50 тысяч выпускников идет в другое место, в частности в колледжи, поступление в которые не требует НМТ,

– уточнил чиновник.

И заявил, что падение вышеупомянутых показателей по количеству выпускников не связано с войной. Это связано с тем, что у нас рождается меньше детей. Война в Украине продолжается с 2014-го, а количество потенциальных выпускников уменьшалось и раньше.

Также на графике видим падение количества выпускников в 2018-м. Это означает, что в 2001 году произошло сильное падение рождаемости. Уже сейчас могу вам сказать, что в 2038 году у нас, вероятно, будет 250 тысяч выпускников школ,

– добавил Винницкий.

И заметил: а наша сеть высшего образования построена с учетом потенциала 800 тысяч поступающих ежегодно, то есть на количество, которое было 25 лет назад.

Ранее мы информировали, какие специальности сейчас самые популярные среди поступающих.