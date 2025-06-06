Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснение от Министерства юстиции.

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Кто из мужчин может выехать за границу

В правилах пересечения государственной границы гражданами Украины указано, что военнообязанные, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации имеют право на выезд за границу.

В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", военнообязанные, которые забронированы на период мобилизации и в военное время, не подлежат призыву на военную службу.

Такие лица находятся на специальном воинском учете.

Несмотря на это в Правилах указано только о порядке пересечения государственной границы забронированного работника в командировку. О возможности пересечения границы во время отпуска – четкого нормативно-правового регулирования нет,

– отметили в Минюсте.

По словам Министерства, узнать о порядке пересечения границы для этой категории лиц можно только из разъяснений Государственной пограничной службы Украины.

В то же время отдельные категории государственных служащих, в частности члены Кабинета Министров Украины, заместители министров, судьи, прокуроры, руководители государственных органов, депутаты местных советов и другие лица, определены в статьях 2 – 14 Правил, не имеют права пересекать границу с целью отпуска.

Какие документы необходимо иметь

По закону, для выезда за границу мужчинам необходимы следующие документы:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

бумажный военно-учетный документ или электронный вариант в приложении Резерв+ (он должен содержать отметку о бронировании и внесен в систему "Оберег");

выписка из приказа об отпуске или его копия (должна содержать информацию о стране выезда, сроке пребывания, должности работника и т.д.);

другие документы для подтверждения цели поездки.

Важно! Работник, который планирует поехать в отпуск за границу, не должен иметь запретов, которые бы препятствовали выезду за пределы страны или нарушать правила воинского учета.