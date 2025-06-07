Если военнообязанный получил статус инвалидности согласно решению ВКК или в порядке, установленном законодательством Украины, он не может быть мобилизован, передает 24 Канал.
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Когда могут мобилизовать человека с инвалидностью
Мобилизация не касается и тех людей с инвалидностью, кому ВВК назначила просмотр через полгода – год после установления диагноза и утверждения статуса инвалидности. На указанный период военнообязанное лицо освобождается от службы в рядах ВСУ.
Человека с инвалидностью могут призвать, если:
- через 6 – 12 месяцев статус будет аннулирован по решению ВВК;
- человек не получил отсрочку;
- если военнообязанный не состоит на учете в ТЦК, не предоставил документ, подтверждающий наличие инвалидности, то сотрудники органа военного управления могут и не знать, что он на законных основаниях не подлежит мобилизации.
Напомним, что Минобороны утвердило перечень заболеваний, с которыми лицо может быть признано годным или непригодным к военной службе.