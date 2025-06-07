Якщо військовозобов'язаний набув статусу інвалідності згідно з рішенням ЛКК або в порядку, встановленому законодавством України, він не може бути мобілізований, передає 24 Канал.
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Коли можуть мобілізувати людину з інвалідністю
Мобілізація не стосується і тих людей з інвалідністю, кому ВЛК призначила перегляд через піврок – рік після встановлення діагнозу та затвердження статусу інвалідності. На зазначений період військовозобов'язана особа звільняється від служби в лавах ЗСУ.
Людину з інвалідністю можуть призвати, якщо:
- через 6 – 12 місяців статус буде анульовано за рішенням ВЛК;
- чоловік не отримав відстрочку;
- якщо військовозобов'язаний не перебуває на обліку в ТЦК, не надав документ, що підтверджує наявність інвалідності, то співробітники органу військового управління можуть і не знати, що він на законних підставах не підлягає мобілізації.
Нагадаємо, що Міноборони затвердило перелік захворювань, з якими особа може бути визнана придатною або непридатною до військової служби.