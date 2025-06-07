Відстрочка від мобілізації надається на 90 днів з можливістю продовження, передає 24 Канал.

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Кого не мобілізують у червні

Щоб отримати відстрочку, людина обов'язково має підтвердити право на неї. Для цього потрібні відповідні довідки, свідоцтва, витяги з реєстрів, рішення суду або медичних комісій.

Хто має право на відстрочку у 2025 році:

заброньовані працівники;

особи з інвалідністю або тимчасово непридатні за висновком ВЛК;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, за умови відсутності аліментних боргів;

одинокі батьки неповнолітніх дітей, якщо другий з батьків відсутній з поважних причин (смерть, позбавлення батьківських прав, ув'язнення тощо);

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, що виховують дитину з інвалідністю;

особи, які піклуються про дитину з тяжкими захворюваннями, що не мають статусу інвалідності, але потребують особливого догляду;

громадяни, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю І або II групи;

усиновлювачі, патронатні вихователі, які опікуються дітьми-сиротами або позбавленими батьківського піклування;

постійні доглядачі за хворим членом сім'ї або іншою особою, якщо інших членів сім'ї, хто б міг це робити, немає;

опікуни осіб, визнаних судом недієздатними;

особи, у яких чоловік або дружина має інвалідність І чи II групи;

особи, у яких чоловік або дружина має інвалідність І чи II групи; якщо у подружжя інвалідність III групи внаслідок тяжких захворювань (онкологія, ДЦП, ампутації);

якщо батьки військовозобов'язаного або його дружини мають інвалідність І чи II групи та потребують догляду, а інших утримувачів немає;

родичі другого ступеня споріднення, які доглядають за особою з інвалідністю І або II групи;

чоловік або дружина військовослужбовця, що мають дитину до 18 років;

студенти, аспіранти, докторанти, які навчаються очно та здобувають вищий рівень освіти;

педагогічні та наукові працівники за основним місцем роботи на 0,75 ставки і більше;

особи, родичі яких загинули або зникли безвісти під час АТО або бойових дій.

Також мобілізації не підлягають державні службовці.