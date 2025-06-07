Відстрочка від мобілізації надається на 90 днів з можливістю продовження, передає 24 Канал.
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Кого не мобілізують у червні
Щоб отримати відстрочку, людина обов'язково має підтвердити право на неї. Для цього потрібні відповідні довідки, свідоцтва, витяги з реєстрів, рішення суду або медичних комісій.
Хто має право на відстрочку у 2025 році:
- заброньовані працівники;
- особи з інвалідністю або тимчасово непридатні за висновком ВЛК;
- батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, за умови відсутності аліментних боргів;
- одинокі батьки неповнолітніх дітей, якщо другий з батьків відсутній з поважних причин (смерть, позбавлення батьківських прав, ув'язнення тощо);
- опікуни, піклувальники, прийомні батьки, що виховують дитину з інвалідністю;
- особи, які піклуються про дитину з тяжкими захворюваннями, що не мають статусу інвалідності, але потребують особливого догляду;
- громадяни, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю І або II групи;
- усиновлювачі, патронатні вихователі, які опікуються дітьми-сиротами або позбавленими батьківського піклування;
- постійні доглядачі за хворим членом сім'ї або іншою особою, якщо інших членів сім'ї, хто б міг це робити, немає;
- опікуни осіб, визнаних судом недієздатними;
особи, у яких чоловік або дружина має інвалідність І чи II групи;
- якщо у подружжя інвалідність III групи внаслідок тяжких захворювань (онкологія, ДЦП, ампутації);
- якщо батьки військовозобов'язаного або його дружини мають інвалідність І чи II групи та потребують догляду, а інших утримувачів немає;
- родичі другого ступеня споріднення, які доглядають за особою з інвалідністю І або II групи;
- чоловік або дружина військовослужбовця, що мають дитину до 18 років;
- студенти, аспіранти, докторанти, які навчаються очно та здобувають вищий рівень освіти;
- педагогічні та наукові працівники за основним місцем роботи на 0,75 ставки і більше;
- особи, родичі яких загинули або зникли безвісти під час АТО або бойових дій.
Також мобілізації не підлягають державні службовці.