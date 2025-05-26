Інформацію про те, хто має право на відстрочку та не підлягає мобілізації зібрав 24 Канал із посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Кого не мобілізують у червні 2025 року

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", від призову на військову службу під час мобілізації звільняються наступні категорії громадян:

Заброньовані працівники державних органів, підприємств і установ, яких офіційно залишили на роботі під час мобілізації.

Особи з інвалідністю або тимчасово непридатні за висновком ВЛК.

Право на відстрочку мають:

Одинокі батьки, які самостійно виховують дитину або якщо інший з батьків: помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісти, перебуває у в'язниці, або запис про батька зроблено відповідно до статті 135 Сімейного кодексу.

Батьки, опікуни чи усиновлювачі дитини з інвалідністю до 18 років.

Батьки або опікуни дитини з тяжким захворюванням, яка потребує тривалого лікування або паліативної допомоги (навіть без статусу інвалідності).

Ті, на утриманні яких є повнолітня дитина з інвалідністю I або II групи.

Усиновлювачі, опікуни або вихователі дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування (до 18 років).

Особи, які доглядають за хворими чоловіком, дружиною, дитиною, власними батьками або батьками дружини або чоловіка, якщо ті потребують постійного догляду і це підтверджено медично.

Опікун недієздатної особи, що підтверджено судом.

Особи, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.

Особи, які мають дружину/чоловіка з інвалідністю III групи у випадку важких хвороб або травм.

Особи, які мають одного з батьків (своїх або подружжя) з інвалідністю I чи II групи і немає інших, хто має обов'язок і можливість їх утримувати.

Родичі II або III ступеня споріднення, які доглядають за особою з інвалідністю I чи II групи, за відсутності ближчих родичів.

Жінки або чоловіки з дитиною до 18 років, якщо інший з батьків проходить військову службу.

Також в Україні не мобілізуються державні посадовці та деякі працівники:

Керівники міністерств та їхні заступники.

Народні депутати України та депутати ВР АР Крим.

Судді всіх рівнів, включно з Конституційним Судом.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Члени Рахункової палати.

Працівники: ЗСУ, СБУ, СЗРУ, МВС, ДСНС, ДПСУ, Нацгвардії, інших силових структур і відомств.

Дипломати (на посадах або з дипломатичним рангом).

Державні службовці, які готують нормативно-правові акти, відповідають за кібербезпеку, програмне забезпечення, бази даних, ІТ у ключових органах влади.

Право на відстрочку також мають люди, що здобувають освіту чи працюють у сфері освіти або науки, зокрема:

Студенти денної або дуальної форми навчання, якщо здобувають вищий рівень освіти, ніж вже мають.

Докторанти, інтерни (медичні).

Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які мають науковий ступінь і офіційно працюють у відповідних навчальних або наукових закладах.

Нагадаємо, що термін дії відстрочки залежить від причини її надання. Зазвичай відтермінування діє до завершення чинного указу про мобілізацію – наразі ці укази продовжують кожні 90 днів.