На який термін дають відстрочку і що потрібно зробити, щоб її отримати розповідає 24 Канал.

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Скільки діє відстрочка

Термін дії відстрочки безпосередньо залежить від причини її надання. Наприклад, якщо чоловік доглядає за трьома неповнолітніми дітьми, право на відстрочку втрачається, щойно одному з них виповниться 18 років. Аналогічно студенти втрачають це право після завершення навчання.

Зазвичай відтермінування діє до завершення чинного указу про мобілізацію – наразі ці укази продовжують кожні 90 днів. Після завершення строку дії чергового указу військовозобов’язаний має знову звертатися до ТЦК і подавати ті ж самі документи для отримання нової довідки.

Тобто, доведеться ходити до ТЦК кожних півтора, два з половиною, три місяці і подавати документи на відстрочку. Це залежить від того, як швидко її зможуть оформити. Умовно, термін дії указу закінчується в серпні. Відповідно, він закінчився, і закінчилася відстрочка, тому знову потрібно йти, приносити той самий пакет документів і очікувати на довідку,

– каже юрист Андрій Новак.

Відтермінування бажано поновити ще того, як воно стане недійсним. Адвокатка Дарʼя Тарасенко говорить, коли військовозобов'язаному дали відстрочку, але вона протермінована навіть на невеликий проміжок часу, чоловіка можуть мобілізувати.

Згідно з постановою Кабміну, для окремих груп передбачено чіткі терміни дії відстрочки:

для людей з інвалідністю – на весь термін їхньої інвалідності;

для студентів та аспірантів – на один навчальний семестр (але не довше ніж на 6 місяців);

для вчителів та викладачів – на цілий навчальний рік;

для тих, кого військово-лікарська комісія визнала тимчасово непридатними до служби, – на період, який зазначений у її висновку. Але не довше 12 місяців;

для держпосадовців та держслужбовців – на період, поки вони працюють на відповідній посаді;

для близьких родичів тих, хто загинув під час АТО, повномасштабної війни та тих, кому посмертно присвоїли звання Героя України, – на термін дії відповідних підстав.

Як поновити відстрочку

Щоб поновити відстрочку, слід подати заяву до ТЦК. У багатьох випадках потрібно знову долучити підтверджуючі документи – особисто або через пошту. Багатодітні батьки, студенти, аспіранти, докторанти та люди з інвалідністю можуть оформити відстрочку через застосунок Резерв+.

Документи і заяву на відстрочку має розглядати спеціальна комісія при ТЦК та СП. Саме вона вирішує, чи надавати військовозобов'язаному відтермінування.

Як підкреслює адвокатка Дар’я Тарасенко, представники ТЦК не мають права на місці відмовляти в прийомі заяви. Якщо ж відмова сталася ще до розгляду документів – це порушення закону.

"Представник ТЦК, який приймає пакет документів, не має права на місці аналізувати і казати: "У вас нема підстав для відстрочки від призову, ми не будемо приймати заяву". Повноваження ухвалювати рішення, як позитивне, так і негативне, має тільки комісія. Добре, коли у ТЦК дають пораду і кажуть, що якогось документу не вистачає, тому краще донести і тільки потім подаватися. Але категорично відмовляти прийняти заяву на відстрочку – незаконно", – каже юристка.