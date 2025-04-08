На какой срок дают отсрочку и что нужно сделать, чтобы ее получить рассказывает 24 Канал.

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Сколько действует отсрочка

Срок действия отсрочки напрямую зависит от причины ее предоставления. Например, если человек ухаживает за тремя несовершеннолетними детьми, право на отсрочку теряется, как только одному из них исполнится 18 лет. Аналогично студенты теряют это право после завершения обучения.

Обычно отсрочка действует до завершения действующего указа о мобилизации – сейчас эти указы продолжают каждые 90 дней. После завершения срока действия очередного указа военнообязанный должен снова обращаться в ТЦК и подавать те же документы для получения новой справки.

То есть, придется ходить в ТЦК каждые полтора, два с половиной, три месяца и подавать документы на отсрочку. Это зависит от того, как быстро ее смогут оформить. Условно, срок действия указа заканчивается в августе. Соответственно, он закончился, и закончилась отсрочка, поэтому снова нужно идти, приносить тот же пакет документов и ожидать справку,

– говорит юрист Андрей Новак.

Отсрочку желательно восстановить еще до того, как она станет недействительной. Адвокат Дарья Тарасенко говорит, когда военнообязанному дали отсрочку, но она просрочена даже на небольшой промежуток времени, человека могут мобилизовать.

Согласно постановлению Кабмина, для отдельных групп предусмотрены четкие сроки действия отсрочки:

для людей с инвалидностью – на весь срок их инвалидности;

для студентов и аспирантов – на один учебный семестр (но не дольше чем на 6 месяцев);

для учителей и преподавателей – на целый учебный год;

для тех, кого военно-врачебная комиссия признала временно непригодными к службе, – на период, который указан в ее заключении. Но не дольше 12 месяцев;

для госчиновников и госслужащих – на период, пока они работают на соответствующей должности;

для близких родственников тех, кто погиб во время АТО, полномасштабной войны и тех, кому посмертно присвоили звание Героя Украины, – на срок действия соответствующих оснований.

Как восстановить отсрочку

Чтобы восстановить отсрочку, следует подать заявление в ТЦК. Во многих случаях нужно снова приобщить подтверждающие документы – лично или через почту. Многодетные родители, студенты, аспиранты, докторанты и люди с инвалидностью могут оформить отсрочку через приложение Резерв+.

Документы и заявление на отсрочку должна рассматривать специальная комиссия при ТЦК и СП. Именно она решает, предоставлять ли военнообязанному отсрочку.

Как подчеркивает адвокат Дарья Тарасенко, представители ТЦК не имеют права на месте отказывать в приеме заявления. Если же отказ произошел еще до рассмотрения документов – это нарушение закона.

"Представитель ТЦК, который принимает пакет документов, не имеет права на месте анализировать и говорить: "У вас нет оснований для отсрочки от призыва, мы не будем принимать заявление". Полномочия принимать решение, как положительное, так и отрицательное, имеет только комиссия. Хорошо, когда в ТЦК дают совет и говорят, что какого-то документа не хватает, поэтому лучше донести и только потом подаваться. Но категорически отказывать принять заявление на отсрочку – незаконно", – говорит юрист.