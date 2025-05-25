Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на юридичну компанію INSEININ.

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Хто не підлягає мобілізації під час воєнного стану

Так, загалом існує 6 категорій громадян, які попри свій статус не підлягають мобілізації.

Жінки, які перебувають на обліку військовозобовʼязаних

Жінки медичного або фармацевтичного фаху підлягають обовʼязковому взяттю на військовий облік військовозобов’язаних. Їх дані вносять в реєстр "Оберіг", а їм видають військово-обліковий документ

Проте в період дії воєнного стану немає примусової мобілізації жінок, які перебувають на обліку військовозобов’язаних. Прийом на військову службу може відбуватись тільки за наявності добровільної заяви-згоди або підписання військового контракту.

Чоловіки, які перебувають на обліку призовників

Загалом військовий облік поділяється на облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів. Призовниками вважаються чоловіки, віком до 25 років. За винятком чоловіків віком від 18 до 25 років, які перебувають на обліку військовозобов’язаних у зв’язку з проходженням військової служби, закінченням військової кафедри або отримання висновку ВЛК про обмежену придатність.

Призовники не підлягають мобілізації під час воєнного стану, однак їх можуть направити на загальновійськову базову підготовку або загальновійськову базову службу у мирний час.

Чоловіки, які досягли граничного віку перебування в запасі

Чоловіки, які досягли 60-річного віку підлягають виключенню з військового обліку та не можуть бути мобілізованими. Юристи зауважують, що раніше граничний вік встановлювався на межі 40, а пізніше 45 років.

Чоловіки, які були виключені з військового обліку

Підставами для виключення для виключення з обліку є стан здоров’я або позбавлення волі за тяжкий або особливо тяжкий злочин. Для виключення за станом здоров’я необхідно пройти ВЛК та отримати висновок про непридатність до військової служби. Раніше засуджені мали можливість реалізувати право на виключення з обліку до травня 2024 року.

Підтвердженням виключення з обліку є записи в електронному військово-обліковому документі. Такі особи не підлягають мобілізації за будь-яких обставин.

Чоловіки, які мають бронювання за підприємством

Військовозобов’язані з бронюванням не підлягають мобілізації. Підтвердженням броні є записи у електронному ВОД про відстрочку на підставі бронювання та строк її дії. Районні ТЦК не мають право скасовувати бронь чи призивати таких чоловіків на службу.

Проте якщо бронювання закінчилося, або ж процедура не завершена до кінця – військовозобов’язаний підлягає мобілізації в загальному порядку.

Військовозобовʼязані, які мають відстрочку

Чоловіки, які мають підстави для відстрочки повинні обов’язково її оформити у визначеному законом порядку. Підтвердженням оформленої відстрочки є довідка та записи в електронному ВОД. Військовозобов’язані, які мають підстави про відстрочку та заявляють у ТЦК про таке право подаючи заяву разом з документами також не підлягають призову.

Однак якщо військовозобов'язаний не заявив про своє право на відстрочку до мобілізації і не подав документи – він може бути мобілізований на загальних підставах.