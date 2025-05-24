Про те, хто підлягає призову в Україні й за кордоном, а для кого служба добровільна, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Мобілізація чоловіків в Україні

Порядок мобілізації в Україні регламентується законами "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов’язок і військову службу". Останні зміни до законодавства набрали чинності 18 травня 2024 року.

Згідно з цим, мобілізації на військову службу під час дії воєнного стану підлягають лише чоловіки віком від 18 до 60 років. Поза цією категорією мобілізуються лише на добровільній основі.

Нагадаємо, мобілізації не підлягають чоловіки до 25 і понад 60 років, люди з інвалідністю І – ІІІ ступенів, та ті, хто має відстрочку за сімейними обставинами.

Окрім того, не можуть призвати працівників критично важливих підприємств, студентів закладів професійної освіти, ВНЗ, здобувачів фахової передвищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів – тих, хто навчається на денній або дуальній формі; а також наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, якщо вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Мобілізація українців за кордоном

В Україні порядок мобілізації громадян, які перебувають за кордоном, регламентується законом "Про військовий обов’язок і військову службу" та Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487.

Громадяни України, які проживають за кордоном, підлягають мобілізації, якщо не отримали відстрочку чи виключення з обліку. Вони зобов’язані зареєструватися в представництві України та стати на військовий облік.

Нагадаємо, улітку 2024 року Кабмін спростив процедуру для громадян за кордоном – українці можуть стати на військовий облік через дипломатичні установи. Вимогу особистої присутності у ТЦК та СП прибрали.