Відтепер українці, які не перебувають на обліку, не обов'язково повинні повертатися до України. Нові правила набувають чинності з дня опублікування. Як зазначили у Міноборони, вони мають зробити систему військового обліку більш ефективною та доступною.
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Що змінилося в обліку за кордоном
Згідно з новими змінами до постанов, відтепер українці, які перебувають за межами України понад три місяці, можуть стати на військовий облік через закордонні дипломатичні установи. Кабмін прибрав вимогу особистої присутності у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.
Окрім цього, Кабмін вніс зміни до постанови про електронний облік правопорушень. Тепер інформація про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов’язаних та резервістів тепер буде надсилатися в електронному вигляді до поліції.
Зазначається, що також виключено вимогу подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю ІІ групи. Це має спростити процедуру відстрочки від призову.
Раніше повідомлялося про вимогу стати на облік 17-річним
- В Сухопутних військах пояснили, що щороку протягом січня – березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у той час виповнюється 17 років. Українці за кордоном лишаються громадяни нашої держави, тому законодавство розповсюджується й на них
- Водночас стати на військовий облік поза межами України було неможливо – тобто українець мав повернутися на Батьківщину, аби виконати вимогу закону.
- Додамо, що юнаки, які виїхали за кордон і не перебувають на обліку, все ще можуть отримувати повістки. Можливість оновлення даних через мобільний додаток Резерв+ доступна лише для чоловіків, які вже перебувають на обліку, незалежно від їхнього поточного місцезнаходження в Україні чи за кордоном.
- Водночас постановка на військовий облік не стосується мобілізаційних заходів, які запровадили з початком воєнного стану. Така вимога існувала в Україні до 24 лютого 2022 року.