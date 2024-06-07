Відтепер українці, які не перебувають на обліку, не обов'язково повинні повертатися до України. Нові правила набувають чинності з дня опублікування. Як зазначили у Міноборони, вони мають зробити систему військового обліку більш ефективною та доступною.

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Що змінилося в обліку за кордоном

Згідно з новими змінами до постанов, відтепер українці, які перебувають за межами України понад три місяці, можуть стати на військовий облік через закордонні дипломатичні установи. Кабмін прибрав вимогу особистої присутності у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Окрім цього, Кабмін вніс зміни до постанови про електронний облік правопорушень. Тепер інформація про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов’язаних та резервістів тепер буде надсилатися в електронному вигляді до поліції.

Зазначається, що також виключено вимогу подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю ІІ групи. Це має спростити процедуру відстрочки від призову.

Раніше повідомлялося про вимогу стати на облік 17-річним