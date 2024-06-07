Отныне украинцы, которые не состоят на учете, не обязательно должны возвращаться в Украину. Новые правила вступают в силу со дня опубликования. Как отметили в Минобороны, они должны сделать систему воинского учета более эффективной и доступной.
Смотрите также Военнообязанным, которые указали фейковые адреса в Резерв+, могут заблокировать счета
Что изменилось в учете за рубежом
Согласно новым изменениям в постановления, отныне украинцы, которые находятся за пределами Украины более трех месяцев, могут стать на воинский учет через зарубежные дипломатические учреждения. Кабмин убрал требование личного присутствия в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
Кроме этого, Кабмин внес изменения в постановление об электронном учете правонарушений. Теперь информация об административных правонарушениях призывников, военнообязанных и резервистов теперь будет направляться в электронном виде в полицию.
Отмечается, что также исключено требование представления заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости в постоянном уходе для лиц с инвалидностью II группы. Это должно упростить процедуру отсрочки от призыва.
Ранее сообщалось о требовании стать на учет 17-летним
- В Сухопутных войсках объяснили, что ежегодно в течение января – марта берутся на учет граждане Украины мужского пола, которым в то время исполняется 17 лет. Украинцы за рубежом остаются гражданами нашего государства, поэтому законодательство распространяется и на них
- В то же время стать на воинский учет за пределами Украины было невозможно – то есть украинец должен был вернуться на Родину, чтобы выполнить требование закона.
- Добавим, что юноши, которые выехали за границу и не состоят на учете, все еще могут получать повестки. Возможность обновления данных через мобильное приложение Резерв+ доступна только для мужчин, которые уже находятся на учете, независимо от их текущего местонахождения в Украине или за рубежом.
- В то же время постановка на воинский учет не касается мобилизационных мероприятий, которые ввели с началом военного положения. Такое требование существовало в Украине до 24 февраля 2022 года.