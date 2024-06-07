Дело в том, что фейковый адрес проживания – это нарушение правил воинского учета. В таких случаях протокол могут не составлять, а сразу назначать штраф и блокировать счета.

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Что будет, если в Резерв+ указать фейковый адрес

В общем, введение фейкового адреса в Резерв+ будет иметь негативные последствия для военнообязанного. Дело в том, что почтовое сообщение, в котором проставлена отметка об отсутствии лица по адресу, указанному в приложении, может считаться подтверждающим документом для ТЦК, чтобы представители не составляли протокол, а сразу вынесли постановление о наложении штрафа. Кроме того, военнообязанные, которые указали фейковый адрес, могут оказаться с заблокированными банковскими счетами.

Так, дела о нарушении воинского учета рассматривают в рамках статей 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Поэтому, на мужчину могут наложить штраф до 25,5 тысячи гривен, а для бизнеса – 59,5 тысячи гривен. Если не оплатить штраф в течение отведенного срока, то счета военнообязанного могут заблокировать, а имущество – отобрать в порядке исполнительного производства.

Что является подтверждением вручения повестки

В постановлении Кабмина 560 говорится, что подтверждением о вручении повестки является:

личная подпись о получении повестки,

видеозапись вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в том числе видеозапись доказательства акта отказа от получения повестки,

а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.

Если же повестку прислали по почте, то подтверждением является: