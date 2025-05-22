Як отримати електронне направлення на ВЛК та що для цього треба зробити – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як можна отримати електронне направлення на ВЛК

Через мобільний застосунок Резерв+ можна подати запит та отримати електронне направлення до військово-лікарської комісії. Для цього немає потреби особисто відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Так, військовослужбовець, який добровільно вирішив пройти медогляд, подає запит у Резерв+, щоб отримати направлення. Протягом доби у застосунку з'являється повідомлення з усією необхідною інформацією.

Після отримання повідомлення військовослужбовці мають негайно звернутися до зазначеного медичного закладу та пройти медичний огляд. Результати згодом відображатимуться у військовому обліковому документі у заяві.

До слова, у Резерв+ також можна оформити й онлайн-відстрочку від служби в армії. Для цього потрібно авторизуватися у застосунку, подати запит на відстрочку та очікувати сповіщення з результатом.