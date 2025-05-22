Как получить электронное направление на ВВК и что для этого надо сделать – читайте в материале 24 Канала.

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Как можно получить электронное направление на ВВК

Через мобильное приложение Резерв+ можно подать запрос и получить электронное направление в военно-врачебную комиссию. Для этого нет необходимости лично посещать территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Так, военнослужащий, который добровольно решил пройти медосмотр, подает запрос в Резерв+, чтобы получить направление. В течение суток в приложении появляется сообщение со всей необходимой информацией.

После получения сообщения военнослужащие должны немедленно обратиться в указанное медицинское учреждение и пройти медицинский осмотр. Результаты впоследствии будут отображаться в военном учетном документе в заявлении.

К слову, в Резерв+ также можно оформить и онлайн-отсрочку от службы в армии. Для этого нужно авторизоваться в приложении, подать запрос на отсрочку и ожидать уведомления с результатом.