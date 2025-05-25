Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на юридическую компанию INSEININ.

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Кто не подлежит мобилизации во время военного положения

Так, целом существует 6 категорий граждан, которые несмотря на свой статус не подлежат мобилизации.

Женщины, которые находятся на учете военнообязанных

Женщины медицинской или фармацевтической специальности подлежат обязательной постановке на воинский учет военнообязанных. Их данные вносят в реестр "Оберіг", а им выдают военно-учетный документ

Однако в период действия военного положения нет принудительной мобилизации женщин, которые находятся на учете военнообязанных. Прием на военную службу может происходить только при наличии добровольного заявления-согласия или подписания военного контракта.

Мужчины, которые находятся на учете призывников

В общем военный учет делится на учет призывников, военнообязанных и резервистов. Призывниками считаются мужчины, в возрасте до 25 лет. За исключением мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые находятся на учете военнообязанных в связи с прохождением военной службы, окончанием военной кафедры или получения заключения ВВК об ограниченной годности.

Призывники не подлежат мобилизации во время военного положения, однако их могут направить на общевойсковую базовую подготовку или общевойсковую базовую службу в мирное время.

Мужчины, достигшие предельного возраста пребывания в запасе

Мужчины, достигшие 60-летнего возраста подлежат исключению из воинского учета и не могут быть мобилизованными. Юристы отмечают, что ранее предельный возраст устанавливался на грани 40, а позже 45 лет.

Мужчины, которые были исключены с воинского учета

Основаниями для исключения для исключения с учета является состояние здоровья или лишение свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление. Для исключения по состоянию здоровья необходимо пройти ВВК и получить заключение о непригодности к военной службе. Ранее осужденные имели возможность реализовать право на исключение с учета до мая 2024 года.

Подтверждением исключения из учета являются записи в электронном военно-учетном документе. Такие лица не подлежат мобилизации при любых обстоятельствах.

Мужчины, которые имеют бронирование за предприятием

Военнообязанные с бронированием не подлежат мобилизации. Подтверждением брони являются записи в электронном ВОД об отсрочке на основании бронирования и срок ее действия. Районные ТЦК не имеют права отменять бронь или призывать таких мужчин на службу.

Однако если бронирование закончилось, или же процедура не завершена до конца – военнообязанный подлежит мобилизации в общем порядке.

Военнообязанные, которые имеют отсрочку

Мужчины, которые имеют основания для отсрочки должны обязательно ее оформить в определенном законом порядке. Подтверждением оформленной отсрочки является справка и записи в электронном ВОД. Военнообязанные, которые имеют основания об отсрочке и заявляют в ТЦК о таком праве подавая заявление вместе с документами также не подлежат призыву.

Однако если военнообязанный не заявил о своем праве на отсрочку до мобилизации и не подал документы – он может быть мобилизован на общих основаниях.