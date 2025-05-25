Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

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Что известно о мобилизации мужчин за 50 лет

Законодательный акт предусматривает предоставить возможность гражданам Украины от 40 до 55 лет реализовать конституционный долг по защите Родины и ее территориальной целостности.

Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет имеют те же обязанности, что и другие военнообязанные. Они должны обновлять свои данные в территориальном центре комплектования и всегда иметь при себе военно-учетные документы, чтобы показывать их по требованию правоохранителей.

Внесены изменения в некоторые законодательные акты, в частности:

урегулирован вопрос призыва на военную службу по мобилизации частных предпринимателей без прекращения их предпринимательской деятельности;

уточнен порядок выполнения военно-транспортной обязанности;

установлено недопущение уменьшения социальных гарантий офицерам запаса, которые во время мобилизации будут назначены на низшие должности;

улучшено комплектование Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и других военных формирований резервистами;

упорядочен вопрос предоставления специального разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной, и предоставлен гражданам Украины допуск к государственной тайне в случае возникновения кризисной ситуации, объявления решения о проведении мобилизации или введения правового режима военного положения.

Напомним, что в ряды ВСУ сейчас мобилизуют мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, независимо от наличия военного опыта. Это происходит, если граждане: