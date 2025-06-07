Верховна Рада планує дозволити це та вже ухвалила в першому читанні відповідний законопроєкт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Київ 24".

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Яким буде контракт для чоловіків 60+

Народний депутат "Слуги народу" Олександр Федієнко зазначає, що є добровольці, які досягли граничного віку перебування на службі та прагнуть допомагати в захисті України не на бойових посадах.

Тобто ми не кажемо про штурмові якісь підрозділи, а про зв'язківців, кухарів, юристів. Вони б хотіли долучитися до ЗСУ та бути корисними,

– пояснює Федієнко.

Саме тому планується, що всі умови про тилову посаду будуть чітко прописані в контракті. Варто зазначити, що добровольці повинні будуть пройти ВЛК та зможуть проходити військову службу лише за згодою командира частини та погодженням від Генштабу.

Нагадаємо, що за відповідний законопроєкт проголосували 297 народних депутатів. Контракт укладатимуть строком на один рік із можливістю продовження.

Варто зазначити, що також передбачається встановлення випробувального терміну тривалістю у два місяці, протягом якого контракт можуть розірвати, якщо військовослужбовець виявиться непридатним для служби.