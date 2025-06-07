Верховная Рада планирует разрешить это и уже приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Киев 24".

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Каким будет контракт для мужчин 60+

Народный депутат "Слуги народа" Александр Федиенко отмечает, что есть добровольцы, которые достигли предельного возраста пребывания на службе и стремятся помогать в защите Украины не на боевых должностях.

То есть мы не говорим о штурмовых каких-то подразделениях, а о связистах, поварах, юристах. Они бы хотели присоединиться к ВСУ и быть полезными,

– объясняет Федиенко.

Именно поэтому планируется, что все условия о тыловой должности будут четко прописаны в контракте. Стоит отметить, что добровольцы должны будут пройти ВВК и смогут проходить военную службу только с согласия командира части и с согласованием от Генштаба.

Напомним, что за соответствующий законопроект проголосовали 297 народных депутатов. Контракт будут заключать сроком на один год с возможностью продления.

Стоит отметить, что также предусматривается установление испытательного срока продолжительностью в два месяца, в течение которого контракт могут разорвать, если военнослужащий окажется непригодным для службы.