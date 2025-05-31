Сейчас книга с правилами готовится к печати, а дальше будет распространена по всем ТЦК и СП страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.
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Что есть в пособии для работников ТЦК
Так, пособие содержит советы для военных из групп оповещения о том, как предотвращать конфликтные ситуации, реагировать на определенные провокации и "выглядеть в глазах общества нормальным человеком".
В брошюре, например, приведены правила диалога во время проведения мероприятий оповещения:
- военные должны четко представиться, назвав свое имя, звание и название ТЦК, который они представляют, и (по требованию) показать служебное удостоверение;
- служащие должны использовать понятные формулировки, избегать жаргона или чрезмерно официального языка;
- военные должны дать гражданину возможность высказаться, не перебивая;
- военные должны быть знакомы с законодательством о мобилизации, процедурами и исключениями, а если не знают ответа – направить человека на горячую линию ТЦК, юридическую помощь.
- военные должны объяснить, почему запрашиваются конкретные документы и как будет использована эта информация.
В работе с гражданами в пособии предлагается делать упор на ненасильственном решении и избежании применения силы. Военным советуют поддерживать спокойный и уважительный тон голоса, использовать четкую, простую речь и избегать обвинительной лексики.
Учебник, который получат все ТЦК страны / фото NV
В конце пособия приведены 5 основных способов решения конфликтных ситуаций:
- Тактическое отстранение. Временное прекращение взаимодействия или избежание прямой конфронтации)
- Уступка. Военный должен согласиться с определенными требованиями или просьбами гражданина, если это не противоречит законодательству, обязанностям или здравому смыслу.
- Настаивание на выполнении законных требований. Военный должен выполнять свои полномочия для обеспечения мобилизации, после того, как попытки разъяснения и убеждения не дали результата.
- Компромисс. Найти решение, которое частично устраивает обе стороны (как согласовать время прибытия в ТЦК, если это разрешено процедурой и не противоречит сути повестки).
- Сотрудничество. Поиск наилучшего способа выполнения им законных требований через открытый диалог.
Много внимания в пособии для ТЦК уделили преодолению имеющихся проблем и улучшению восприятия структуры. В частности, отмечается необходимость бороться с коррупцией, проводить расследование всех обвинений в незаконных действиях и обеспечивать соответствующие меры.