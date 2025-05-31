Сейчас книга с правилами готовится к печати, а дальше будет распространена по всем ТЦК и СП страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Что есть в пособии для работников ТЦК

Так, пособие содержит советы для военных из групп оповещения о том, как предотвращать конфликтные ситуации, реагировать на определенные провокации и "выглядеть в глазах общества нормальным человеком".

В брошюре, например, приведены правила диалога во время проведения мероприятий оповещения:

военные должны четко представиться, назвав свое имя, звание и название ТЦК, который они представляют, и (по требованию) показать служебное удостоверение;

служащие должны использовать понятные формулировки, избегать жаргона или чрезмерно официального языка;

военные должны дать гражданину возможность высказаться, не перебивая;

военные должны быть знакомы с законодательством о мобилизации, процедурами и исключениями, а если не знают ответа – направить человека на горячую линию ТЦК, юридическую помощь.

военные должны объяснить, почему запрашиваются конкретные документы и как будет использована эта информация.

В работе с гражданами в пособии предлагается делать упор на ненасильственном решении и избежании применения силы. Военным советуют поддерживать спокойный и уважительный тон голоса, использовать четкую, простую речь и избегать обвинительной лексики.

Учебник, который получат все ТЦК страны / фото NV

В конце пособия приведены 5 основных способов решения конфликтных ситуаций:

Тактическое отстранение. Временное прекращение взаимодействия или избежание прямой конфронтации)

Временное прекращение взаимодействия или избежание прямой конфронтации) Уступка. Военный должен согласиться с определенными требованиями или просьбами гражданина, если это не противоречит законодательству, обязанностям или здравому смыслу.

Военный должен согласиться с определенными требованиями или просьбами гражданина, если это не противоречит законодательству, обязанностям или здравому смыслу. Настаивание на выполнении законных требований. Военный должен выполнять свои полномочия для обеспечения мобилизации, после того, как попытки разъяснения и убеждения не дали результата.

Военный должен выполнять свои полномочия для обеспечения мобилизации, после того, как попытки разъяснения и убеждения не дали результата. Компромисс. Найти решение, которое частично устраивает обе стороны (как согласовать время прибытия в ТЦК, если это разрешено процедурой и не противоречит сути повестки).

Найти решение, которое частично устраивает обе стороны (как согласовать время прибытия в ТЦК, если это разрешено процедурой и не противоречит сути повестки). Сотрудничество. Поиск наилучшего способа выполнения им законных требований через открытый диалог.

Много внимания в пособии для ТЦК уделили преодолению имеющихся проблем и улучшению восприятия структуры. В частности, отмечается необходимость бороться с коррупцией, проводить расследование всех обвинений в незаконных действиях и обеспечивать соответствующие меры.