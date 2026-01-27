Коли нотаріус може відмовити?
Нотаріус або посадова особа, яка здійснює нотаріальні дії, не можуть відмовити заявнику без належних підстав – це прямо передбачено законодавством України, повідомляє Міністерство юстиції України. Водночас стаття 49 Закону України "Про нотаріат" встановлює перелік ситуацій, у яких нотаріус зобов'язаний відмовити у вчиненні нотаріальної дії.
Зокрема, відмова є обов'язковою, якщо запитувана дія суперечить законодавству, подано неповний пакет документів або звернення має розглядатися іншим нотаріусом. Підставою також можуть бути сумніви щодо дієздатності особи, відсутність повноважень у представника, невнесення обов'язкових платежів чи наявність заявника у Єдиному реєстрі боржників.
Зверніть увагу! Водночас внесення державного або комунального підприємства до Єдиного реєстру боржників не є підставою для відмови у посвідченні договорів купівлі-продажу в межах приватизації або припинення таких підприємств відповідно до закону.
Нотаріус також має право не приймати документи, якщо вони не відповідають установленим вимогам, містять виправлення, пошкодження, образливі відомості або написані олівцем. У разі відмови заявник має право вимагати письмове обґрунтування причин та роз'яснення порядку оскарження.
Важливо! Відмова у вчиненні нотаріальної дії оформлюється постановою, яку нотаріус зобов'язаний винести протягом трьох робочих днів. Таке рішення може бути оскаржене в суді відповідно до статті 50 Закону України "Про нотаріат".
Нотаріальне засвідчення перекладу документів: коли і як це потрібно робити?
Для офіційного використання переклад документів має бути нотаріально засвідчений, щоб підтвердити його відповідність оригіналу.
Нотаріус засвідчує переклад, якщо володіє відповідними мовами, або засвідчує підпис перекладача, якщо мови не знає.