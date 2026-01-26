Как проверить жилье перед покупкой?

Покупка недвижимости является ответственным решением, которое требует не только осмотра объекта, но и детальной проверки его правового статуса, сообщает Министерство юстиции Украины. Перед заключением договора купли-продажи важно убедиться в юридической чистоте имущества, в частности в законности права собственности и отсутствии обременений.

Читайте также Закон это позволяет: когда можно не платить за коммуналку

Такая проверка позволяет избежать ситуаций, связанных с недействительными документами, арестами, запретами или судебными спорами, которые могут возникнуть уже после оформления сделки.

Прежде всего следует проверить документы, подтверждающие право собственности на недвижимость на вторичном рынке. Это могут быть договоры купли-продажи, дарения, мены, наследственные договоры, свидетельства о праве на наследство или решения суда, вступившие в законную силу. Важно, чтобы эти документы были оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

Отдельное внимание стоит уделить проверке государственной регистрации прав. Сведения о владельце, имеющиеся обременения или их отсутствие содержатся в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Актуальную информацию можно получить через государственного регистратора, нотариуса, центр предоставления административных услуг или в электронном виде через Портал Дія.

Что еще стоит сделать при покупке жилья?

Также рекомендуется проверить, не наложен ли на объект запрет на регистрационные действия, не проводилась ли самовольная перепланировка без разрешительных документов, а также отсутствует ли задолженность за коммунальные услуги.

Для полной уверенности стоит выяснить, не является ли недвижимость предметом судебных споров, проверив данные в Едином государственном реестре судебных решений. Дополнительно следует убедиться, что продавец не находится в Едином реестре должников и к нему не применены санкции, информация о которых содержится в Государственном реестре санкций.

Комплексная проверка перед покупкой – это залог безопасной сделки и защиты ваших имущественных прав в будущем.

Продажа квартиры без согласия жены: возможно ли это сделать законно?