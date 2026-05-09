Как квалифицируется преступление, когда лицо не признавало незаконность проникновения в помещение?

Суд рассматривал дело, в котором пытались доказать вину мужчины, который свободно зашел в кафе и украл там имущество на сумму 1 466 гривен 19 копеек. Преступление усиливает тот факт, что грабеж был совершен повторно и в условиях военного положения. Об этом говорится в материалах дела № 514/566/23.

Сначала районный суд видел однозначное нарушение в действиях мужчины и приговорил его к 5 годам лишения свободы. Такое наказание предусмотрено статьей 186 Уголовного кодекса Украины, дополнительно суд применил смягченное наказание.

Приговор обжаловали в апелляции. Рассмотрев дело суд изменил срок наказания на год меньше. Но защитник подозреваемого обжаловал и это решение.

Адвокат уверял, что суды предыдущих инстанций неправильно определили состав правонарушения. Действия мужчины нельзя было считать ограблением, ведь он зашел в зал путем свободного доступа. Он законно попал в кафе и не осознавал, что действовал незаконно.

Важно! В уголовном праве "проникновение" считается признаком, отягчающим преступление. Именно он может существенно увеличить наказание из-за незаконности действий.

Каким было окончательное решение суда?

Кассационный суд принял эти доводы и определил, что при решении вопроса о наличии в действиях лица признака проникновения важно, чтобы он осознавал, что поступает противоправно. То есть такое наказание можно было бы применить, если бы человек попал в закрытое кафе путем взлома замка или чего-то подобного. Так же человек должен понимать, что незаконно находится в заведении, чего в этом деле не было – кафе было открытым публичным местом.

Поэтому в этом деле нельзя было инкриминировать мужчине "проникновение" даже при тех условиях, что он хотел сознательно завладеть чужим имуществом.

Это означает, что суды первой и апелляционной инстанции должны быть изменены. Из них должны убрать заявления, что человек совершил грабеж с проникновением. Коллегия судей не нашла оснований для смягчения назначенного наказания и применила освобождение от отбывания наказания с испытанием. Мужчина фактически не будет находиться в тюрьме, если будет выполнять определенные в статье 76 УК обязанности и не совершит новое преступление.

Фактически суд уточнил, что сам факт пребывания человека в помещении, открытом для посетителей, еще не означает “проникновения” в понимании Уголовного кодекса.

Чем отличается грабеж от кражи?

Суды сейчас значительно реже назначают условные наказания по делам об имущественных преступлениях. В то же время при рассмотрении каждого дела суд отдельно оценивает обстоятельства преступления, сумму ущерба, поведение обвиняемого и наличие смягчающих факторов.

Кража определяется как скрытое и незаметное завладение имуществом, тогда как открытое может квалифицироваться как грабеж.

Во время военного положения наказание за имущественные преступления в Украине стало значительно строже. Юристы объясняют, что даже обычная кража может квалифицироваться по более тяжкой части статьи Уголовного кодекса, если преступление совершено в период действия военного положения. Поэтому человек рискует получить реальный срок лишения свободы даже за относительно небольшую сумму ущерба.