Як кваліфікується злочин, коли особа не визнавала незаконність проникнення до приміщення?

Суд розглядав справу, в якій намагалися довести провину чоловіка, який вільно зайшов до кафе й вкрав там майно на суму 1 466 гривень 19 копійок. Злочин підсилює той факт, що грабіж було здійснено повторно та в умовах воєнного стану. Про це йдеться в матеріалах справи № 514/566/23.

Спочатку районний суд вбачав однозначне порушення в діях чоловіка й засудив його до 5 років позбавлення волі. Таке покарання передбачене статтею 186 Кримінального кодексу України, додатково суд застосував пом'якшене покарання.

Вирок оскаржили в апеляції. Розглянувши справу суд змінив строк покарання на рік менше. Але захисник підозрюваного оскаржив і це рішення.

Адвокат запевняв, що суди попередніх інстанцій неправильно визначили склад правопорушення. Дії чоловіка не можна було вважати пограбуванням, адже він зайшов до зали шляхом вільного доступу. Він законно потрапив до кафе й не усвідомлював, що діяв незаконно.

Важливо! У кримінальному праві "проникнення" вважається ознакою, яка обтяжує злочин. Саме вона може суттєво збільшити покарання через незаконність дій.

Яким було остаточне рішення суду?

Касаційний суд прийняв ці доводи й визначив, що під час розв'язання питання щодо наявності у діях особи ознаки проникнення важливо, щоб він усвідомлював, що чинить протиправно. Тобто таке покарання можна було б застосувати, якби чоловік потрапив у зачинене кафе шляхом взлому замку чи чого подібного. Так само людина має розуміти, що незаконно перебуває в закладі, чого в цій справі не було – кафе було відкритим публічним місцем.

Тому в цій справі не можна було інкримінувати чоловікові "проникнення" навіть за тих умов, що він бажав свідомо заволодіти чужим майном.

Це означає, що суди першої та апеляційної інстанції мають бути змінені. З них мають прибрати заяви, що чоловік здійснив грабіж з проникненням. Колегія суддів не знайшла підстав для пом'якшення призначеного покарання й застосувала звільнення від відбування покарання з випробуванням. Чоловік фактично не перебуватиме у в’язниці, якщо виконуватиме визначені в статті 76 КК обов'язки та не здійснить новий злочин.

Фактично суд уточнив, що сам факт перебування людини у приміщенні, відкритому для відвідувачів, ще не означає “проникнення” у розумінні Кримінального кодексу.

Чим відрізняється грабіж від крадіжки?

Суди зараз значно рідше призначають умовні покарання у справах про майнові злочини. Водночас під час розгляду кожної справи суд окремо оцінює обставини злочину, суму збитків, поведінку обвинуваченого та наявність пом’якшувальних факторів.

Крадіжка визначається як приховане й непомітне заволодіння майном, тоді як відкрите може кваліфікуватися як грабіж.

Під час воєнного стану покарання за майнові злочини в Україні стало значно суворішим. Юристи пояснюють, що навіть звичайна крадіжка може кваліфікуватися за тяжчою частиною статті Кримінального кодексу, якщо злочин вчинено в період дії воєнного стану. Через це людина ризикує отримати реальний строк позбавлення волі навіть за відносно невелику суму збитків.