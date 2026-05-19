Що відомо про штраф для пенсіонерки за вирощування нарковмісних рослин?

На подвір'ї жінки знайшли три рослини коноплі, на вирощування якої вона не мала ліцензії та не була суб'єктом господарювання. Суд вивчив аналіз експерта, який з'ясував, що трава, знайдена в пенсіонерки, дійсно належить до роду Cannabis і містить небезпечний тетрагідроканабінол. Про це йдеться в матеріалах справи №741/2190/25.

Через виявлену знахідку на подвір'ї українка отримала підозру в незаконному вирощуванні наркотиковмісних рослин. Так було визначено, що пенсіонерка, маючи в себе канабіс, порушила законодавство у сфері обігу наркотичних засобів. Згідно з статтям 6 і 7 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" такі дії кваліфікуються як адміністративне правопорушення, за що передбачений штраф і конфіскацію рослин.

У матеріалах справи йшлося про те, що минулого року 14 жовтня 2025 року у Чернігівській області жінка нібито вирощувала коноплю.

Під час судового засідання жінка визнала провину, але заявила, що рослини посадила не вона й збувати їх наміру не було. Канабіс, за її словами, виріс самостійно між іншими насадженнями. Під бузком їх було непомітно тривалий час.

До слова, дикорослі коноплі дійсно можуть переноситися вітром і виростати біля парканів, господарських будівель чи серед інших насаджень. Але коли людина їх виявила, то має обов'язково знищити, аби не отримати штраф.

Яким було рішення суду?

Суддя переглянув протокол про адміністративне правопорушення, протокол обшуку, допит свідків й висновки експерта. Після цього він вирішив закрити кримінальне провадження, яке відкрили проти жінки за статтею 310 Кримінального кодексу України.

Згідно з законодавством, суд мав усебічно, повно та об’єктивно з’ясувати всі обставини правопорушення й факт того, що його було дійно вчинено. Суддя встановив, що докази у цій справі оцінюються за внутрішнім переконанням суду після вивчення обставин.

Кодекс України про адміністративні порушення містить норму про незаконний посів або незаконне вирощування конопель у кількості до десяти рослин. Покаранням за такі дії є штрафу з конфіскацією незаконно вирощуваних наркотиковмісних рослин. Саме до такого висновку дійшов суд, визначивши таке покарання законним і достатнім.

Тому жительку міста Носівка визнали винною. Їй присудили штраф у розмірі 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 306 гривень. Також жінка мала сплатити судовий збір у розмірі 665 гривень 60 копійок. Рослини, які були вилучені під час обшуку, довелося знищити.

Цікаво, що в цій справі ключову роль зіграла кількість рослин. Чим масштабнішим є поле з коноплею, тим більше покарання присуджується його власнику. Вирощування до 10 рослин загрожує штрафом, а за більшу кількість вже може наступати кримінальна відповідальність.

Водночас вирощування конопель в Україні вважається законним, коли цим займаються певні суб'єкти зі спеціальною ліцензію. За ними здійснюється державний контроль.

Правоохоронці провели масштабні обшуки у мережі магазинів U420, яку підозрюють у продажі психотропних речовин під виглядом сувенірної продукції. За даними Офісу Генпрокурора, у магазинах могли реалізовувати небезпечні хімічні сполуки у форматі цигарок, рідин та напоїв. Обшуки відбулися в Києві та ще кількох областях України.

Слідство вважає, що для роботи мережі використовували десятки підконтрольних компаній. Під час перевірок правоохоронці вилучали продукцію та документи, а журналісти повідомляли про виявлення у товарах синтетичних канабіноїдів, заборонених в Україні.

Правоохоронці вважають, що до діяльності мережі може бути причетне бути угруповання "Хімпром", яке має зв'язок із російським наркобароном Єгором Буркіним.