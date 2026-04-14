Про це повідомили в Офісі генпрокурора 14 квітня.

Що відомо про ліквідацію U420?

Спочатку в Офісі генпрокурора заявили, що мережа продавала продукцію з небезпечними речовинами у складі у Києві, а також у Київській, Одеській, Львівській, Харківській і Дніпропетровській областях. Зокрема, їх маскували під сувенірні цигарки та напої.

Через спеціалізовані магазини продавали "сувенірну" продукцію, яка фактично містила небезпечні хімічні сполуки та могла завдати серйозної шкоди здоров'ю,

– пояснили в прокуратурі.

Повідомлення Офісу генпрокурора / Скриншот з фейсбуку

Згодом Офіс генпрокурора відредагував інформацію. Наразі зазначається лише, що Нацполіція проводить обушки в мережі магазинів в межах низки кримінальних проваджень за кількома статтями Кримінального кодексу України.

За наявними даними, діяльність мережі документують ще з грудня 2025 року. Детальніше проінформують після завершення процесуальних дій, додали в прокуратурі.