Про це повідомили в нацполіції та Офісі Генпрокурора України.

Дивіться також Сотні кілограмів наркотиків та мільйони прибутків: поліція викрила масштабну наркогрупу

Що відомо про масштабну операцію через продаж наркотиків?

Правоохоронці викрили та припинили діяльність організованої мережі, яка продавала продукцію з небезпечними речовинами під виглядом сувенірів U420.

За даними слідства, мережа діяла у Київ та на території кількох областей – Київської, Одеської, Львівської, Харківської та Дніпропетровської. У спеціалізованих магазинах реалізовували так звані "сувенірні" товари, які насправді містили небезпечні хімічні сполуки. Зокрема, це були вироби, замасковані під сигарети та напої.

Для прикриття діяльності організатори використовували понад 56 підконтрольних компаній – так званих "дропів", тобто фірм, які існують лише "на папері" і потрібні для проведення фінансових операцій та приховування реальних прибутків.

У межах розслідування проведено понад 200 обшуків як у магазинах мережі, так і за місцями проживання причетних осіб.

Офіс генпрокурора повідомив, що скандальну мережу магазинів U420 – ліквідовано. Усі деталі будуть оприлюднені після завершення процесуальних дій.

Зверніть увагу! Розслідувачі Bihus.Info з'ясували, що мережа магазинів U420, яка швидко розширювалася по Україні та просувалася через блогерів, продавала психотропні речовини під виглядом "сувенірної" продукції. Лабораторні дослідження підтвердили наявність синтетичного канабіноїду, обіг якого заборонений законом.

В кількох містах України провели обшуки у скандальних магазинах U420

Що відомо про інші схеми поширення наркотичних речовин, які викрили правоохоронці?