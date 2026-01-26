Як перевірити житло перед купівлею?

Купівля нерухомості є відповідальним рішенням, яке вимагає не лише огляду об'єкта, а й детальної перевірки його правового статусу, повідомляє Міністерство юстиції України. Перед укладенням договору купівлі-продажу важливо переконатися у юридичній чистоті майна, зокрема в законності права власності та відсутності обтяжень.

Така перевірка дозволяє уникнути ситуацій, пов'язаних із недійсними документами, арештами, заборонами чи судовими спорами, що можуть виникнути вже після оформлення угоди.

Насамперед слід перевірити документи, які підтверджують право власності на нерухомість на вторинному ринку. Це можуть бути договори купівлі-продажу, дарування, міни, спадкові договори, свідоцтва про право на спадщину або рішення суду, що набрали законної сили. Важливо, щоб ці документи були оформлені відповідно до вимог законодавства.

Окрему увагу варто приділити перевірці державної реєстрації речових прав. Відомості про власника, наявні обтяження або їх відсутність містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Актуальну інформацію можна отримати через державного реєстратора, нотаріуса, центр надання адміністративних послуг або в електронному вигляді через Портал Дія.

Що ще варто зробити при купівлі житла?

Також рекомендується перевірити, чи не накладено на об'єкт заборону на реєстраційні дії, чи не проводилося самовільне перепланування без дозвільних документів, а також чи відсутня заборгованість за комунальні послуги.

Для повної впевненості варто з'ясувати, чи не є нерухомість предметом судових спорів, перевіривши дані в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Додатково слід переконатися, що продавець не перебуває в Єдиному реєстрі боржників і щодо нього не застосовані санкції, інформація про які міститься у Державному реєстрі санкцій.

Комплексна перевірка перед купівлею – це запорука безпечної угоди та захисту ваших майнових прав у майбутньому.

