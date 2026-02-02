Хто може втратити відстрочку від мобілізації?

Втратити відстрочку можуть військовозобов’язані, дані яких не підтверджуються державними реєстрами, а також ті, хто належить до категорій, для яких автоматичне продовження не передбачене. Це регулює Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560.

Насамперед це стосується:

частини одиноких батьків, опікунів й прийомних батьків;

осіб, які здійснюють постійний догляд за хворими родичами або людьми з інвалідністю;

окремих категорій освітян;

родин загиблих військових та людей, які перебували в полоні.

Для цих категорій продовження відстрочки можливе лише після особистого звернення із документами. Також ризик втрати виникає, якщо змінилися обставини, що давали право на відстрочку, або якщо відповідні дані не були вчасно оновлені в державних реєстрах.

Кому продовжать відстрочку автоматично у лютому?

Водночас частині військовозобов’язаних відстрочку можуть продовжити автоматично. Йдеться, зокрема, про осіб, які оформлювали її через державні цифрові сервіси та чиї підстави підтверджуються реєстрами.

У такому випадку відстрочка продовжується разом із продовженням мобілізації. Це передбачено пунктом 60 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Довідково! Перевірити статус можна через цифровий військово-обліковий документ. Там зазначається або конкретна дата завершення відстрочки, або дія "до завершення мобілізації".

Якщо автоматичного продовження не відбулося, необхідно звернутися особисто через ЦНАП. Після подачі документи передаються до ТЦК через державні електронні системи. Якщо людина не перебуває на військовому обліку, заяву не розглядатимуть, доки вона не стане на облік.

Окремо варто враховувати, що для частини педагогічних працівників автоматичне продовження можливе лише за умови, що заклади освіти вчасно оновили інформацію в державних освітніх реєстрах.

