Детальніше про це розповіла адвокат та фахівець з військового права Тетяна Козян для "РБК-Україна".

Дивіться також Проблема з бронюванням в Дії: роботодавцям розповіли, як її вирішити

Які наслідки ігнорування повісток?

Як пояснила Козян, повістки від ТЦК та СП надсилають до виконання обов'язків військовозобов'язаного. За кожну неявку людини передбачено окремий штраф.

Таким чином, кількість штрафів залежить від фактичних дій особи та конкретних зафіксованих порушень,

– додала пані адвокат.

Наразі, за словами Козян, система військового обліку синхронізована з державними реєстрами. Це дозволяє автоматично виявляти порушників. ТЦК можуть винести постанову про адміністративне порушення навіть без присутності людини. Проте можливо це, коли отримання повістки підтверджено або є відмітка про неможливість її вручення.

Хоча закон не встановлює "безкінечну" кількість повісток, у практиці ТЦК надсилання повторних повісток є нормою, оскільки це є частиною виконання обов'язків громадянина,

– пояснила Козян.

Як додала адвокат, тривале ігнорування штрафів може призвести до блокування банківських рахунків. Крім того, за неявку по повістці може загрожувати штраф від 17 000 до 25 000 гривень.

Мобілізація в Україні: останні зміни