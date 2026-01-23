Як змінилися правила бронювання у 2026 році

Адвокатка Руслана Слободянюк розповіла Суспільне Хмельницький про зміни у правилах бронювання працівників.

Що розповіла адвокатка про зміни у правилах бронювання?

За словами адвокатки, у 2026 році в Україні діють оновлені правила бронювання військовозобов'язаних працівників. Вони стосуються роботи критично важливих підприємств і кількості тих, кого можна забронювати. Одна з головних змін – зняття обмежень щодо кількості працівників.

Критично важливі підприємства тепер можуть бронювати всіх військовозобов'язаних працівників, яких потребують для роботи. Раніше для більшості діяв ліміт у 50%,

– пояснила Слободянюк.

Вона додала, що оформити таке бронювання можна лише один раз на рік. Адвокатка зауважила, що підприємства мають подавати інформацію про загальну кількість військовозобов’язаних працівників. Це можна зробити або довідкою у довільній формі за підписом керівника, або через відомості з реєстру, сформовані на порталі "Дія".

За словами адвокатки, у 2026 році для бронювання діє й зарплатна умова. Вона має бути не нижчою за 21 617,50 гривні. Цей критерій важливо врахувати ще до подання документів, щоб не отримати відмову.

Експертка підкреслила, що для підприємств оборонно-промислового комплексу діє окреме правило. Вони можуть бронювати працівників на 45 днів навіть за наявності порушень військового обліку, якщо ці порушення усунути впродовж цього часу.

Також для критично важливих підприємств скасували 72-годинний строк перевірки списків працівників, поданих на бронювання.

Водночас Слободянюк пояснила, що кількість працівників, яких можна забронювати, не має перевищувати загальну кількість військовозобов'язаних, зазначену в рішенні про надання підприємству статусу критично важливого.

Хто в Україні підлягає мобілізації?