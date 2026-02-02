Подробнее об этом рассказала адвокат и специалист по военному праву Татьяна Козян для "РБК-Украина".

Какие последствия игнорирования повесток?

Как пояснила Козян, повестки от ТЦК и СП присылают до выполнения обязанностей военнообязанного. За каждую неявку человека предусмотрен отдельный штраф.

Таким образом, количество штрафов зависит от фактических действий лица и конкретных зафиксированных нарушений,

– добавила госпожа адвокат.

Сейчас, по словам Козян, система воинского учета синхронизирована с государственными реестрами. Это позволяет автоматически выявлять нарушителей. ТЦК могут вынести постановление об административном нарушении даже без присутствия человека. Однако возможно это, когда получение повестки подтверждено или есть отметка о невозможности ее вручения.

Хотя закон не устанавливает "бесконечное" количество повесток, в практике ТЦК отправки повторных повесток является нормой, поскольку это является частью выполнения обязанностей гражданина,

– объяснила Козян.

Как добавила адвокат, длительное игнорирование штрафов может привести к блокированию банковских счетов. Кроме того, за неявку по повестке может грозить штраф от 17 000 до 25 000 гривен.

