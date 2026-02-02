Подробнее об этом рассказала адвокат и специалист по военному праву Татьяна Козян для "РБК-Украина".
Какие последствия игнорирования повесток?
Как пояснила Козян, повестки от ТЦК и СП присылают до выполнения обязанностей военнообязанного. За каждую неявку человека предусмотрен отдельный штраф.
Таким образом, количество штрафов зависит от фактических действий лица и конкретных зафиксированных нарушений,
– добавила госпожа адвокат.
Сейчас, по словам Козян, система воинского учета синхронизирована с государственными реестрами. Это позволяет автоматически выявлять нарушителей. ТЦК могут вынести постановление об административном нарушении даже без присутствия человека. Однако возможно это, когда получение повестки подтверждено или есть отметка о невозможности ее вручения.
Хотя закон не устанавливает "бесконечное" количество повесток, в практике ТЦК отправки повторных повесток является нормой, поскольку это является частью выполнения обязанностей гражданина,
– объяснила Козян.
Как добавила адвокат, длительное игнорирование штрафов может привести к блокированию банковских счетов. Кроме того, за неявку по повестке может грозить штраф от 17 000 до 25 000 гривен.
Мобилизация в Украине: последние изменения
С 1 февраля 2026 года снова действует стандартный срок бронирования работников – 72 часа. Также отменить бронирование можно не чаще чем раз в 5 дней.
Мужчины, которым исполнилось 60 лет, мобилизации не подлежат. Однако по желанию они могут служить по контракту 60+.
Ранее сообщалось, что в 2026 году критически важные предприятия в Украине смогут бронировать всех необходимых работников. Однако есть требование по зарплате: она должна быть не менее 21 617,50 гривны.