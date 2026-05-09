За яких умов поліція може перевіряти телефон людини?

Про те, чи є перевірка гаджета законною і в яких випадках, йдеться на ресурсі Центр правової допомоги.

Юрист Олександр Жовтонога зазначає, що зазвичай поліція оцінює смартфон, як "швидке джерело доказів". Проте насправді це власність людини та її право на приватність. Тож, звертання поліції на місці подій "розблокуйте і покажіть" є незаконним.

Поліція може перевіряти документи, ставити запитання, проводити превентивні заходи, але "перегляд вмісту телефону" це втручання в приватність. Конституція захищає особисте і сімейне життя та забороняє збір і використання конфіденційної інформації без згоди, крім випадків, визначених законом,

– додав юрист.

За словами експерта, поліція має право на поверхневу перевірку. Тобто візуальний огляд. Але що стосується вмісту телефонів – листувань, фото, застосунків – це вже не просто візуальна перевірка.

Якщо представник поліції окреслює процедуру як "просто огляд телефону", але насправді просить відкрити месенджери чи галерею, – це порушення прав людини.

Загалом основною підставою для перевірки вмісту гаджетів є відповідне рішення суду. Бувають також ситуації, коли людина добровільно показує певну інформацію з телефона. Важливо, щоб це дійсно було за згодою, а не під тиском поліції.

Зауважте! У період війни категорично заборонено фотографувати/знімати переміщення техніки, роботу ППО, місця влучань, критичну інфраструктуру. Якщо йдучи вулицею, ви намагаєтесь сфотографувати об'єкт, у який вночі був прильот, – чергова поліція поруч з об'єктом, яка спостерігає за діями громадян, звернеться до вас із проханням видалити відповідні матеріали. У деяких випадках можуть проконтролювати відповідний процес.

Під час воєнного стану перевірки людей, зокрема на блокпостах, стають більш суворими. Однак поліція не може примусово розблокувати телефон людини й вимагати отримання даних з переписок чи умовно банківських застосунків.

Однак, якщо водія зупинили на блокпості з підозрою незаконної зйомки військовослужбовців – будуть інші наслідки. Як зазначає юрист Юрій Айвазян, за ральної підозри в людини можуть перевірити телефон, відеокамеру чи фотоапарт.

Якщо там знайдуть фото/відео з наявним фіксуванням позицій, блокпостів, скупчень військових чи інших стратегічних об'єктів – девайс можуть вилучити. Зокрема це стосується відеореєстраторів в автомобілях.

Хоча прямої заборони на їх використання під час війни влада не встановлювала. Однак, якщо у запис буде зафіксований заборонений об'єкт, то це загрожуватиме водієві окремою відповідальністю.

Чи можна відмовити поліції та не показувати вміст гаджетів?

Людина, звичайно, може відмовити поліції на вимогу розблокувати телефон, особливо якщо немає процесуальних підстав. Щоб зробити це правильно, Олександр Жовтонога радить:

попросити в поліції назвати підставу вимоги та показати посвідчення;

уточнити наявність процесуальних документів або ж рішення суду, за якими можлива перевірка телефона;

далі, якщо таких документів немає, потрібно повідомити, що відмовляєтеся надавати персональну інформацію;

можна запропонувати оформити ситуацію процесуально та засвідчити в документах позицію.

Водночас якщо тиск і вимоги щодо доступу до гаджета продовжуються – потрібно максимально зафіксувати інформацію про підрозділ поліціянта.

Можна увімкнути відеозапис або ж аудіо. Записати номер службового автомобіля, якщо він поруч. Зокрема зафіксувати номер жетона.

Водночас юрист радить за першої можливості телефонувати особистому адвокату або ж родичам/знайомим. Можна також залучити свідків – звичайних перехожих. Це допоможе привернути увагу до ситуації, показати працівникам поліції з неправомірними діями, що питання не вдасться "зам'яти".

Що ще відомо про правомірність дій поліції під час воєнного стану?

У коментарі для 24 Каналу адвокат та керівний партнер АО "АРМАЛЄКС" Володимир Кишеня розповів, що поліція має право викликати ТЦК, якщо є підозра, що громадянин порушує мобілізаційне законодавство.

Такі ситуації бувають навіть тоді, коли людина звертається до поліції по допомогу. Якщо працівники запідозрили можливе порушення щодо правил мобілізації, то застосують відповідні дії.

"Поліція не виписує штрафи за статтею 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні порушення (норми про адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку та мобілізації, – 24 Канал). Але буває так, що поліцейські викликають ТЦК до людини, навіть якщо вона сама звернулася за допомогою. Це законно", – пояснив Володимир Кишеня.

Також нині поліція через застосунок "Оберіг" може перевірити, чи стоїть людина на військовому обліку, чи має повістки. За оновленнями закону "Про Національну поліцію", правоохоронці можуть також затримати та самостійно відвезти особу до ТЦК.