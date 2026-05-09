При каких условиях полиция может проверять телефон человека?

О том, является ли проверка гаджета законной и в каких случаях, говорится на ресурсе Центр правовой помощи.

Юрист Александр Жовтонога отмечает, что обычно полиция оценивает смартфон, как "быстрый источник доказательств". Однако на самом деле это собственность человека и его право на приватность. Поэтому, обращение полиции на месте событий "разблокируйте и покажите" является незаконным.

Полиция может проверять документы, задавать вопросы, проводить превентивные меры, но "просмотр содержимого телефона" это вмешательство в приватность. Конституция защищает личную и семейную жизнь и запрещает сбор и использование конфиденциальной информации без согласия, кроме случаев, определенных законом,

– добавил юрист.

По словам эксперта, полиция имеет право на поверхностную проверку. То есть визуальный осмотр. Но что касается содержания телефонов – переписок, фото, приложений – это уже не просто визуальная проверка.

Если представитель полиции определяет процедуру как "просто осмотр телефона", но на самом деле просит открыть мессенджеры или галерею, – это нарушение прав человека.

В общем основным основанием для проверки содержимого гаджетов является соответствующее решение суда. Бывают также ситуации, когда человек добровольно показывает определенную информацию с телефона. Важно, чтобы это действительно было с согласия, а не под давлением полиции.

Заметьте! В период войны категорически запрещено фотографировать/снимать перемещение техники, работу ПВО, места попаданий, критическую инфраструктуру. Если идя по улице, вы пытаетесь сфотографировать объект, в который ночью был прилет, – дежурная полиция рядом с объектом, которая наблюдает за действиями граждан, обратится к вам с просьбой удалить соответствующие материалы. В некоторых случаях могут проконтролировать соответствующий процесс.

Во время военного положения проверки людей, в частности на блокпостах, становятся более строгими. Однако полиция не может принудительно разблокировать телефон человека и требовать получения данных из переписок или условно банковских приложений.

Однако, если водителя остановили на блокпосту с подозрением незаконной съемки военнослужащих – будут другие последствия. Как отмечает юрист Юрий Айвазян, при ральном подозрении у человека могут проверить телефон, видеокамеру или фотоаппарат.

Если там найдут фото/видео с имеющимся фиксированием позиций, блокпостов, скоплений военных или других стратегических объектов – девайс могут изъять. В частности это касается видеорегистраторов в автомобилях.

Хотя прямого запрета на их использование во время войны власть не устанавливала. Однако, если в запись будет зафиксирован запрещенный объект, то это будет грозить водителю отдельной ответственностью.

Можно ли отказать полиции и не показывать содержимое гаджетов?

Человек, конечно, может отказать полиции по требованию разблокировать телефон, особенно если нет процессуальных оснований. Чтобы сделать это правильно, Александр Жовтонога советует:

попросить у полиции назвать основание требования и показать удостоверение;

уточнить наличие процессуальных документов или решения суда, по которым возможна проверка телефона;

далее, если таких документов нет, нужно сообщить, что отказываетесь предоставлять персональную информацию;

можно предложить оформить ситуацию процессуально и засвидетельствовать в документах позицию.

В то же время если давление и требования о доступе к гаджету продолжаются – нужно максимально зафиксировать информацию о подразделении полицейского.

Можно включить видеозапись или аудио. Записать номер служебного автомобиля, если он рядом. В частности зафиксировать номер жетона.

В то же время юрист советует при первой возможности звонить личному адвокату или родственникам/знакомым. Можно также привлечь свидетелей – обычных прохожих. Это поможет привлечь внимание к ситуации, показать работникам полиции с неправомерными действиями, что вопрос не удастся "замять".

Что еще известно о правомерности действий полиции во время военного положения?

В комментарии для 24 Канала адвокат и управляющий партнер АО "АРМАЛЕКС" Владимир Кишеня рассказал, что полиция имеет право вызвать ТЦК, если есть подозрение, что гражданин нарушает мобилизационное законодательство.

Такие ситуации бывают даже тогда, когда человек обращается в полицию за помощью. Если работники заподозрили возможное нарушение относительно правил мобилизации, то применят соответствующие действия.

"Полиция не выписывает штрафы по статье 210, 210-1 Кодекса Украины об административных нарушениях (нормы об административной ответственности за нарушение правил воинского учета и мобилизации, – 24 Канал). Но бывает так, что полицейские вызывают ТЦК к человеку, даже если он сам обратился за помощью. Это законно", – пояснил Владимир Кишеня.

Также сейчас полиция через приложение "Оберіг" может проверить, стоит ли человек на воинском учете, имеет ли повестки. По обновлениями закона "О Национальной полиции", правоохранители могут также задержать и самостоятельно отвезти человека в ТЦК.