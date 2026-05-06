Чи може поліція передавати дані громадян, які до них звернулися?

Як відповів адвокат та керівний партнер АО "АРМАЛЄКС" Володимир Кишеня на запитання 24 Каналу, поліціянти мають законне право викликати ТЦК, якщо є підозра, що людина якимось чином порушує мобілізаційне законодавство.

Володимир Кишеня Адвокат та керівний партнер АО "АРМАЛЄКС" Поліція не виписує штрафи за статтею 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні порушення (норми про адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку та мобілізації, – 24 Канал). Але буває так, що поліцейські викликають ТЦК до людини, навіть якщо вона сама звернулася за допомогою. Це законно.

Зокрема право поліцейських на перевірку даних про людину через реєстр "Оберіг" регулює Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Працівники поліції фіксують факт того, чи стоїть особа на військовому обліку та чи направлялася їй повістка. Крім того, зміни до закону "Про Національну поліцію" додали можливість затримувати та доставляти осіб до ТЦК.

Якщо ж є порушення, то далі з ним працюють службовці територіального центру комплектування, які мають повноваження виписувати штрафи чи виконувати інші дії, необхідні для процесу мобілізації.

Як чоловік несподівано опинився в Харківському ТЦК?

Чоловік звернувся до суду після того, як ТЦК наклали на нього штраф. До цього він сам звернувся до поліції, яка й передала службовцям інформацію про нього. Про це йдеться в матеріалах справи №638/4912/25.

Чоловік намагався довести в суді, що штраф у розмірі 25 500 гривень був накладений на нього незаконно. Громадянин сам прийшов до поліції, щоб повідомити про пограбування його квартири й можливої підробки в документах. Там він очікував отримати допомогу. Але одразу після візиту до поліції чоловіка було доправлено до територіального центру комплектування.

Протокол про адміністративне правопорушення чоловік отримав наступного дня. Повідомлялося, що таке покарання він отримав за від проходження ВЛК.

За словами чоловіка, він вважається обмежено придатним до військової служби й у ТЦК про це знали. Він додав, що має право на проходження комісії у визначений день у будь-якому медичному закладі. Але повністю від проходження він не відмовлявся.

Також чоловік звернув увагу суду на те, що людина, яка підписала постанову, ймовірно, не мала на це повноважень.

Однак суддя, ухваливши рішення, посилався на норми воєнного стану в Україні. Серед іншого обов'язком громадян є виконання вимог мобілізаційного законодавства. Такої можливості, як відмови від ВЛК немає, а тому це є порушенням з боку позивача.

Суд встановив, що постанова була складена відповідно до закону й набула чинності. Тому штраф чоловікові не скасували.

Як в Україні реформують ВЛК?

В Україні планують реформувати систему військово-лікарських комісій, щоб зробити її більш прозорою та ефективною. Зокрема, йдеться про зміну підходів до проходження медоглядів і усунення проблем, які виникали під час визначення придатності до служби.

Одним із ключових напрямів є цифровізація процесів, що дозволить інтегрувати медичні дані з повнішою інформацією про стан здоров’я людини. Це має зменшити кількість помилок і спірних випадків.

Також реформа передбачає й загальне оновлення системи мобілізації, щоб вона працювала більш злагоджено та зрозуміло для громадян.