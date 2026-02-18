Нужно ли заменять бумажный паспорт на карточку?
На этот важный вопрос ответили в Государственной миграционной службе.
Сейчас паспорта-книжечки образца 1994 года остаются в силе. Обменять их на ID-карту в Украине можно по собственному желанию.
Но могут возникнуть ситуации, когда обмен документа является обязательным:
- смена фамилии или имени;
- изменение других данных владельца;
- повреждение паспорта или фото в нем, что не дает возможности идентифицировать личность;
- если лицо достигло 25 или 45 лет и не вклеило в паспорт-книжечку фото в течение одного месяца (не учитывается во время военного положения).
В то же время есть причины, почему лучше таки остановить свой выбор на ID-карте. Преимущества перечислили на странице Высочанского поселкового совета.
Итак, существуют такие "плюсы" этого типа документа:
- современный формат с электронным носителем;
- высокий уровень безопасности и защиты персональных данных;
- удобный доступ к государственным онлайн-услуг, в частности через портал Дія;
- на карточке уже содержится налоговый номер (РНОКПП).
Обратите внимание! В частности законодательство Украины не устанавливает конечной даты действия бумажных паспортов.
Что еще следует знать о документах в Украине?
- Оформить свой первый паспорт украинцы должны в возрасте 14 лет. Стандартный срок изготовления документа – до 20 рабочих дней после подачи заявления.
- В государственных органах услуга является бесплатной. Но в сервисных центрах ГП "Документ" могут попросить заплатить за сервисные услуги.
- Для оформления первого паспорта нужно предоставить свидетельство о рождении, документы родителей, идентификационный код и документы о месте жительства.