Нужно ли заменять бумажный паспорт на карточку?

На этот важный вопрос ответили в Государственной миграционной службе.

Сейчас паспорта-книжечки образца 1994 года остаются в силе. Обменять их на ID-карту в Украине можно по собственному желанию.

Но могут возникнуть ситуации, когда обмен документа является обязательным:

  • смена фамилии или имени;
  • изменение других данных владельца;
  • повреждение паспорта или фото в нем, что не дает возможности идентифицировать личность;
  • если лицо достигло 25 или 45 лет и не вклеило в паспорт-книжечку фото в течение одного месяца (не учитывается во время военного положения).

В то же время есть причины, почему лучше таки остановить свой выбор на ID-карте. Преимущества перечислили на странице Высочанского поселкового совета.

Итак, существуют такие "плюсы" этого типа документа:

  • современный формат с электронным носителем;
  • высокий уровень безопасности и защиты персональных данных;
  • удобный доступ к государственным онлайн-услуг, в частности через портал Дія;
  • на карточке уже содержится налоговый номер (РНОКПП).

Обратите внимание! В частности законодательство Украины не устанавливает конечной даты действия бумажных паспортов.

Что еще следует знать о документах в Украине?

  • Оформить свой первый паспорт украинцы должны в возрасте 14 лет. Стандартный срок изготовления документа – до 20 рабочих дней после подачи заявления.
  • В государственных органах услуга является бесплатной. Но в сервисных центрах ГП "Документ" могут попросить заплатить за сервисные услуги.
  • Для оформления первого паспорта нужно предоставить свидетельство о рождении, документы родителей, идентификационный код и документы о месте жительства.