Нужно ли заменять бумажный паспорт на карточку?

На этот важный вопрос ответили в Государственной миграционной службе.

Сейчас паспорта-книжечки образца 1994 года остаются в силе. Обменять их на ID-карту в Украине можно по собственному желанию.

Но могут возникнуть ситуации, когда обмен документа является обязательным:

смена фамилии или имени;

изменение других данных владельца;

повреждение паспорта или фото в нем, что не дает возможности идентифицировать личность;

если лицо достигло 25 или 45 лет и не вклеило в паспорт-книжечку фото в течение одного месяца (не учитывается во время военного положения).

В то же время есть причины, почему лучше таки остановить свой выбор на ID-карте. Преимущества перечислили на странице Высочанского поселкового совета.

Итак, существуют такие "плюсы" этого типа документа:

современный формат с электронным носителем;

высокий уровень безопасности и защиты персональных данных;

удобный доступ к государственным онлайн-услуг, в частности через портал Дія;

на карточке уже содержится налоговый номер (РНОКПП).

Обратите внимание! В частности законодательство Украины не устанавливает конечной даты действия бумажных паспортов.

Что еще следует знать о документах в Украине?