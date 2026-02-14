Які є підстави для визнання батьківства?
Підставою для визнання батьківства є будь-які відомості, що підтверджують походження дитини від конкретної особи, повідомляє Міністерство юстиції. У суді можуть враховуватися письмові, речові та електронні докази, висновки експертів, а також показання свідків.
До заяви про встановлення факту батьківства заявник має право додати документи, що підтверджують родинні зв'язки – сімейні фотографії, листування, анкети, судові рішення, витяги з домових книг. Також можуть надаватися довідки органів державної реєстрації актів цивільного стану про неможливість поновлення чи зміни записів, а також пояснення свідків щодо взаємин між заявником і померлим.
Перелік доказів не є вичерпним. Суд оцінює всі надані матеріали у сукупності, враховуючи їх належність, допустимість, достовірність і взаємозв'язок між собою.
Найбільш переконливим доказом у справах про встановлення батьківства вважається ДНК-експертиза. Її точність сягає 99,99 відсотка. Під час дослідження порівнюють зразки ДНК дитини та ймовірного батька.
Які особливості та терміни процедури?
Терміни проведення аналізу залежать від лабораторії: результати можуть бути готові як за кілька днів, так і протягом місяця. Вартість дослідження визначається типом тесту та іншими чинниками, а проведення таких експертиз можливе не в кожній установі.
Сторони справи можуть самостійно обрати експертну установу за взаємною згодою. Якщо домовленості немає, рішення ухвалює суд. У разі потреби може бути призначено кількох експертів для підготовки одного висновку.
Зазвичай біологічний матеріал для аналізу беруть шляхом ротового мазка, однак можливе використання й інших зразків – наприклад, волосся чи нігтів. Процедура включає збір матеріалу, його доставку до лабораторії, проведення аналізу та підготовку експертного висновку.
У випадках, коли ймовірний батько помер і зразки його ДНК відсутні, суд може призначити посмертну молекулярно-генетичну експертизу. Для цього проводиться ексгумація та подальше дослідження біологічного матеріалу. Після оцінки всіх доказів суд ухвалює остаточне рішення.
Чи треба змінювати по батькові дитині, якщо батько змінив ім'я?
Зміна імені батька не означає автоматичної зміни по батькові дитини, але батьки можуть внести зміни до актового запису та отримати нове свідоцтво про народження.
Процедура зміни по батькові залежить від віку дитини: до 14 років потрібна заява батьків, від 14 до 16 років дитина може подати заяву з письмовою згодою батьків, а після 16 років особа може звертатися самостійно.